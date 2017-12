Día de los inocentes: estas son las bromas más graciosas de 2017

Si bien hoy conocemos esta fecha como un día de sustos y risas, el orígen de la celebración esconde un significado oscuro. Debemos remontarnos a los tiempos del Imperio Romano, cuando Herodes el Grande gobernaba Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 a. C. y 4 a.C. Tenía una ambición sin limites, al punto tal que perpetuarse en el poder se volvió su único objetivo. Cuando supo de la existencia de un tal Jesús de Nazaret, proclamado rey por el pueblo judío, temió perder su Gobierno y mandó a matar a todos los niños menores de dos años.

Para llevar a cabo su plan, Herodes se reunió con los Reyes Magos, quienes guiados por una estrella habían ido a agasajar al recién nacido. Pero el todopoderoso se apareció en un sueño a Melchor, Gaspar y Baltasar para que no llevaran al rey asesino a Jerusalén. Gracias a este mensaje onírico Herodes perdió su oportunidad, pero su sed de sangre no se aplacó. Reunió un ejército y ordenó que mataran a todos los menores de dos años en los alrededores de su reino.

En ese momento José, padre de Jesús, fue advertido por un ángel y se escondió junto a su hijo en Egipto. Así fue como el niño Jesús se salvó de lo que se conoció como la masacre de los Santos Inocentes.

Sin embargo no todos los padres del reino del déspota tuvieron un emisario celestial para advertirlos de la tragedia que se les avecinaba. Por eso, a medida que transcurrían los asesinatos muchos utilizaron ingeniosos recursos para esconder a sus hijos y no ser descubiertos por las tropas de Herodes, pero no todos tuvieron esa suerte. Por eso esta fecha se conoce como el día en que se venera a los inocentes.

