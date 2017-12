Peligro, minas: Ecuador sigue mitigando los efectos de la guerra con Perú

Desde el año 2000 en Ecuador, la Unidad de Desminado Humanitario realiza campañas de educación en las poblaciones afectadas para que los habitantes conozcan cómo actuar y denunciar las presencia de minas. Con su trabajo, a lo largo de estos 17 años, no se han tenido que lamentar muertes por la explosión de estos dispositivos.

