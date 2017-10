Un empresario estadounidense paga 100 dólares por bondad (vídeo)

El empresario pasa su tiempo libre paseando por la calle para elegir a las personas dignas de obtener cien dólares, según comunica NYup.com.

Durante el próximo año el hombre piensa repartir 50.000 dólares entre desconocidos. El único objetivo de Buell es el siguiente: los beneficiarios deben reflexionar sobre las cosas buenas que puedan hacer diariamente.

"Quiero vivir haciendo cosas buenas día a día. En particular, quiero inspirar a la gente para que vivan de la misma manera", afirma el benefactor.

Jeff Buell lanza el proyecto que se llama 'Haz otra cosa buena' (Do the Next Good Thing), cuyo mayor objetivo es la confrontación con el mal y el caos del mundo de hoy.

El empresario subraya que su intención no se limita a regalar el dinero, sino que tiene por objeto cambiar la propia idea de bondad. "Ser bueno es normal. Propongo que pasemos más tiempo pensando en cómo hay que hacerlo", explica Jeff.

Se comunica que algunos de los beneficiarios ayudaron a las víctimas del huracán en Puerto Rico y cantaron canciones para animar a la gente mayor.