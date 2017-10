La 'peineta antifascista' de este anciano de origen español se hace viral (foto)

Esta impresionante instantánea tomada por la fotógrafa Irene Mjoseng, del diario noruego Lagendalsposten, se volvió viral no solo en Escandinavia sino en todo el mundo.

En la foto, se ve a un anciano que hace una peineta a un grupo de extrema derecha que protesta contra la llegada de refugiados a Noruega. Pero, ¿qué hay detrás de esta simple pero emocionante imagen?

Årets bilde? Jeg heier på Irene Mjøsengs herlige foto (Laagendalsposten) av Louis Eriksen, som viser finger'n til SIAN. pic.twitter.com/tHhPVH9yEy — Tom Egeland (@tomegeland) 25 de septiembre de 2017

El protagonista de la foto, Louis Villalonga —ahora Eriksen—, es hijo de padres españoles refugiados de la Guerra Civil y llegados a Noruega en 1948, de la mano del comité de solidaridad con la lucha antifranquista Den Norske Spaniakomitéen.

La escena tuvo lugar cuando miembros del movimiento de extrema derecha SIAN llevaban a cabo una acción de protesta durante la cual gritaron consignas como "No al islam, sí a la libertad". A sus 76 años, Eriksen no dudó en mandar un 'saludo' a los seguidores de la extrema derecha.

"No me gustan estos movimientos contra los refugiados, lo he demostrado claramente con lo que hice. Y lo haría de nuevo", declaró el propio Eriksen al periódico El País.

Agregó que "tratan a los musulmanes como personas de tercera clase y no lo son. Se olvidan de cómo los noruegos se fueron a América por la pobreza. Esto es lo mismo".