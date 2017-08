El vídeo, filmado en el barrio de La Perla en San Juan, Puerto Rico, dejó atrás al líder anterior —el tema 'See You Again' del rapero Wiz Khalifa y Charlie Puth—.

Además, la canción ha encabezado la lista Billboard Hot 100 durante 12 semanas. Entre otros logros impresionantes de Despacito resalta haber conseguido 2.000 millones de visitas más rápido que cualquier otro vídeo en la historia del servicio.

"Romper un récord es un sentido abrumador y estoy feliz de seguir inspirando a otros que hagan lo mismo", dijo Daddy Yankee en un vídeo subido a la cuenta de Instagram de Billboard.