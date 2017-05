Millones de personas en el mundo marchan contra Monsanto

© AP Photo/ Fernando Vergara El foro de agricultura que Monsanto no quiere que veas

Según dijo a Sputnik Pablo Galeano, miembro de Redes Amigos de la Tierra y docente de química en la Universidad de la República de Uruguay, la movilización es "importante por su carácter global". "Es una demostración mundial contra lo que representa esta multinacional de la biotecnología que viene de la industria química. A través de sus invenciones y patentes ha promovido un modelo de producción con consecuencias negativas sobre la salud de las personas y la democracia. Es una organización que actúa ocultando información o dando información engañosa. Tiene un sistema de lobby político muy fuerte, realizan campañas de desinformación", apuntó.

Monsanto es una multinacional estadounidense productora de agroquímicos y biotecnología para la agricultura. Es líder mundial en ingeniería genética de semillas y en la producción de herbicidas, como el glifosato. En septiembre de 2016, Monsanto fue adquirida por la química alemana Bayer.

A lo largo de su historia la compañía fabricó productos polémicos como el insecticida DDT, los PCB, la somatropina bovina recombinada y el Agente Naranja, utilizado en la guerra de Vietnam por Estados Unidos y responsable de la muerte miles de personas y de la destrucción de millones de hectáreas de selva y cultivos.

"Sus productos son tan cuestionables como sus políticas. Las multinacionales como Monsanto se presentan como las que van a proveer la tecnología para que el mundo sea un mejor lugar, y en realidad su objetivo es generar ganancias a partir de productos patentables. Lo hacen con moléculas y productos químicos, y apartir de que los autorizaron a patentar procedimientos de ingeniería genética, lo hacen con plantas. No están comprometidos con el bienestar de la humanidad, todo lo contrario", señaló Galeano.

El activista también criticó la propuesta tecnológica de Monsanto, vinculada a sistemas de producción que tienen que ver con la "industrialización" y "homogeneización" de los procesos biológicos.

"Utilizan agricultura de gran escala, con una alta dependencia tecnológica y de insumos químicos. En Uruguay, en un periodo de 15 años, las importaciones de agroquímicos se multiplicaron más de seis veces, y las de glifosato más de 10", explicó.

Galeano consideró que si bien los cambios profundos se logran a nivel colectivo, como las marchas, a nivel individual se pueden lograr ciertas transformaciones. "El consumidor en una sociedad consumista tiene un gran poder. Debe informarse sobre lo que ingiere, si es transgénico o no, usar canales de comercialización donde no haya demasiados intermediarios, crear vínculos con los productores primarios, incluso producir una parte de lo que come. Exigir información y demandar soluciones cuando lo que se ofrece en el mercado no es saludable", concluyó.

