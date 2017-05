Novios extranjeros crédulos caen en la trampa de ucranianas estafadoras

El esquema del fraude es muy fácil: chicas emprendedoras se conocen en Internet con extranjeros, les cuentan la triste historia de su vida, fingiendo ser víctimas de combates y de la complicada situación política en Ucrania y piden ayuda financiera.

Primero piden dinero para comida, billetes, visados, luego "tienen accidente de coche".

Según el medio, muchos hombres caen en la trampa de las ucranianas a pesar de que el método de las 'cartas nigerianas' se conoce desde hace mucho tiempo. Además, dice, ya se componen las listas negras con centenares de nombres de 'novias falsas' y hasta instrucciones de cómo evitar ser víctima de las ladronas ucranianas.

Los periodistas del medio encontraron numerosas historias de extranjeros en los que cuentan que las chicas pedían entre 300 y 2.500 euros, diciendo que los necesitan para hacer el visado y encontrarse con el hombre y luego de repente les sucede algo 'trágico': a una le roban todo el dinero, la otra tiene un grave accidente, los documentos de la tercera se pierden por los ataques.

"En una página web, conocí a una bella ucraniana para crear familia. Me contó que vive en la zona de la operación antiterrorista y cada día corre riesgo de morir. Y como en su región no hay trabajo, ella se ve obligada a trabajar por comida. Además, dijo que sus padres tienen problemas de salud y su ex esposo siempre le pegaba. Me mostró por Skype los documentos con sellos, la copia de su pasaporte. Le envié 300 dólares y luego ella dejó de comunicarse. Decidí no ir a la policía. Pero vi en Internet que hay centenares de casos parecidos al mío", contó a Vesti-Ukr David, de Aviñón (Francia).

Y eso sí que es verdad que son centenares los anuncios con ese tipo de fraude que llevan las fotos y pasaportes escaneados de las ucranianas. Pero la mayoría de ellos son falsos.

Otro hombre, Toni de Beirut, se quejó de Lisa Vitaly, de la ciudad de Donetsk, de 30 años. Afirma que la conoció en uno de los sitios para buscar pareja.

"Ella aseguraba que la casa de sus padres fue bombardeada, necesitaba dinero para hacer nuevo pasaporte y cuando le mandé 200 dólares, empezó a explicar que necesitaba otros 400 dólares para abandonar el territorio ocupado de Donetsk. Más tarde me comunicó que algunos desconocidos le robaron el dinero y el pasaporte apenas compró el billete de avión. Tenía que recuperar el pasaporte y comprar todo de nuevo. Después de ello, llevé la copia de su pasaporte a un experto del servicio migratorio y resultó que era falso", comentó.

Pero los extranjeros que se dirigen a la policía en sus países son pocos. Los nombres de las novias deshonestas se agregan normalmente en las listas negras de las agencias matrimoniales internacionales que aparecen también en los sitios para buscar pareja.

En uno de ellos, que contiene los datos de 263 falsas novias ucranianas, aún crearon un nuevo servicio: los extranjeros pueden mandar los datos de pasaporte, la dirección y la fecha de nacimiento de una chica, la página podrá decir si es una persona verdadera o una estafadora.

Hay extranjeros que piden apoyo a sus amigos ucranianos. Paul McDougal, de EEUU, está casado con una ucraniana. Su esposa ayuda a sus amigos a no caer víctimas de tal situación. El hombre explicó que hay métodos de evitarlo.

"Primero, lo que debe preocupar es la diferencia de edad y las declaraciones amorosas demasiado prematuras. Es evidente que una chica de 22 años, apenas graduada de la universidad, no va a casarse con un agrónomo de Oklahoma. Segundo, hay que usar solo los sitios internacionales. La página ucraniana debe tener licencia según International Marriage Broker Act. Hay que tener en cuenta que las chicas ucranianas que tienen serios planes de formar familia no van a decir una semana después que están enamoradas adjuntando a la carta fotos íntimas", explica.

Por su parte, el jurista ucraniano, Iván Liberman, agrega que tal tipo de fraude supone que si a un extranjero le roban 12.500 grivnas o más, el estafador se enfrenta a hasta 12 años de cárcel con confiscación de bienes.

"Es fácil probar el fraude: en Ucrania hay muchos registros, algunos tienen libre acceso y se puede averiguar todo. Si (una chica) afirma que le robaron dinero, pasaporte o billetes, entonces el registro único prejudicial debe contener la información de que ella fue víctima de un robo. Y si no la hay, quiere decir que engaña", declaró.

Según él, cualquier extranjero puede presentar solicitud a la policía ucraniana incluso mientras está en su país. Se puede hacer por correo electrónico o dirigirse al Consulado ucraniano en su país.

