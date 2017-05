Conmovedor: un alumno guaraní le pide perdón a su profesor por no entender español

"Es muy difícil empezar de cero en otro país". Así termina la breve y significativa carta de un joven estudiante cuya lengua materna es el guaraní y ha inmigrado a Argentina. El destinatario del texto con el pedido de perdón por su bajo rendimiento en una prueba fue el docente Manuel Jerónimo Becerra, quien compartió una foto del papel escrito en su Twitter. La conmovedora publicación se viralizó y repercutió en la prensa local.

Un pibe, de motu proprio, le escribió esto a un docente al no poder resolver una prueba. Vení a decirme que no está aprendiendo. pic.twitter.com/zFOVSm2Rcu — Manuel J. Becerra (@CheMendele) May 17, 2017

​"Perdón profesor por no competar es que no entiendo nada y tengo mucha vergüenza para hablar porq no se ablar mucho en castellano solo en guaraní te pido una disculpa profe perdón. Espero que me entienda profe porque es muy difisil empezar de 0 en otro país" (sic), dice el mensaje completo transcrito de forma literal.

De acuerdo con el docente, la iniciativa del alumno demuestra que el joven está aprendiendo "una monstruosidad" y superó "la vergüenza de no saber" para pedir ayuda. En su Twitter, Becerra consideró también que el gesto representa "un paso pequeño para la escuela, y un paso gigante para él".

​En declaraciones a la agencia Télam, el rector del colegio frecuentado por el joven inmigrante en Buenos Aires, Paul Dani, contó que los docentes de la institución reaccionaron inmediatamente a la carta del estudiante. Actualmente se encuentran preparando junto con Becerra un taller para asistir a los alumnos que no dominan el español como lengua materna.

Para Dani, muchos estudiantes en situación parecida tienden a esconder la dificultad idiomática, lo que resulta en "una lectura equívoca por parte de los adultos". A su juicio, la exposición del tema abrió la "oportunidad para generar caminos diferenciados de aprendizaje", según Télam.

