Dakota Brown, mucho más que una cara bonita y curvas sensuales (fotos)

La modelo uruguaya conducía el programa 'Dakota Show' en el canal 7 de Punta del Este, uno de los balnearios más importantes de América del Sur. Allí, además de abordar temas de estilo de vida, estética, música y viajes, Dakota daba su visión sobre temas incómodos para los medios y la clase gobernante.

Más allá de su hermosa figura, este 'ícono underglam' —como le gusta llamarse— se hizo conocido por sus férreas críticas al agronegocio y a la empresa Monsanto. Sus palabras en contra de los transgénicos y los agroquímicos le valieron la suspensión de su programa, aún a poco de habérsele renovado el contrato, según explicó en su momento.

Desde entonces, se ha refugiado en las redes sociales, donde cada tanto publica su opinión sobre temas controvertidos, como los megaacuerdos comerciales —a los que se opone—, la corrupción, la negligencia de las autoridades ante la pesca ilegal en aguas uruguayas, los sistemas de vigilancia gubernamentales y otros asuntos incómodos.

Sputnik contactó a Dakota, quien envió en exclusiva unas líneas para dar a conocer su visión sobre el mundo actual. La figura, en exclusiva para Sputnik, comenzó su artículo citando 'Cambalache', el clásico tango de Enrique Santos Discépolo: "El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el quinientos seis y en el dos mil diecisiete, También. Y es que hoy, en pleno siglo XXI, vivimos a medio vivir, en un Cambalache global y absolutista, donde aún se respira, el aire rancio y putrefacto del pasado despotismo ilustrado".

#Dakota #Portrait #Retrato #Session #Photography #People #Fashion #Style #BlackWidow #PuntaDelEste #Uruguay #Cars #BlackNWhite Una publicación compartida de Rodrigo Guillenea (@roguillenea) el 13 de Jun de 2015 a la(s) 6:58 PDT

"La realidad supera a la ciencia ficción y de repente nos convertimos en zombies de una sociedad distópica con tintes Orwellianos. Donde seguramente todo nos parece tremendamente injusto y abusivo pero no alzamos la voz para protestar, porque tenemos miedo al castigo y a las represalias o porque la dosis diaria de flúor nos penetró hasta el alma y ya no somos del todo humanos", dijo a Sputnik.

Sputnik preguntó a la modelo su opinión de los asuntos que dominan la geopolítica actual. Dakota Brown fue algo reflexiva en su respuesta: "¿Será que estamos siendo testigos del fin de nuestra evolución como especie? Y no me refiero al ocaso de los avances tecnológicos ni del llamado 'progreso'. Me estoy refiriendo a la pérdida de libertades. Y es que hay que ser muy tonto o muy necio para no verlo", dijo.

"Nos están acorralando y nuestra pasividad consentida, nos convierte en el esclavo perfecto. Un esclavo, que se sienta feliz frente al televisor con sus palomitas de maíz transgénico y su tecito de burundanga calentito, a ver con todo el confort, las últimas noticias manipuladas", agregó.

"A nivel mundial, estamos experimentando un verdadero catastro de fe. El panorama político y económico se presenta desolador. El presidente Trump, no es más que un bufón y esbirro del mal", consideró el 'ícono underglam'.

Para Dakota Brown, "el Mal con mayúsculas son los bancos". A causa del capital trasnacional y el mundo de las finanzas, "la historia se repite una y otra vez". A su criterio, "el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional "son la guadaña depredadora, chupasangre del planeta".

"Ellos inventan la guerra, el hambre, la paz enmascarada y el último grito de la moda en smartphones espías", aseveró.

¿Qué es lo que sigue, según la uruguaya, para el control total de la humanidad? "El próximo paso es 'chipearnos', volverlo todo informático, quitarnos el efectivo y apagarnos para siempre con sólo apretar un botón, al mínimo indicio de sublevación", respondió. Sin embargo, no pierde la esperanza en que la humanidad tome acciones para revertir esto.

"Recapacito y veo, que no todo es tiniebla y oscuridad, o al menos así lo quiero creer yo. Aún podemos levantar nuestros ociosos traseros y protestar, juntar firmas para revertir las injusticias, derogar impuestos, comprar alimentos orgánicos, decirle ‘no' a las vacunas con mercurio o escribir artículos como este. Todo cuenta. Todo sirve, para bien o para mal", concluyó la artista.

Búscanos en Telegram bajo el nombre SputnikMundo y comienza a seguirnos. Ahora nunca te perderás artículos increíbles e interesantes de nuestra página web. ¡Te esperamos!