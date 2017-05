A la sombra de Ivanka: Tiffany, la hija 'olvidada' del presidente de EEUU (fotos)

Aunque Tiffany pronunció un discurso emocionante en la Convención Republicana el pasado julio, alabando las virtudes de su padre y recordando los buenos momentos de su niñez, la joven sigue siendo un misterio tanto en EEUU, como en el resto del mundo.

💙 Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Фев 15 2017 в 3:59 PST

En un programa televisivo Donald Trump aseguró estar orgulloso de todos sus hijos, pero de Tiffany, "en menor medida".

Por esta razón, muchos medios se refieren a ella como la hija 'olvidada' de Donald Trump, que ha vivido a la sombra de su hermana mayor, Ivanka, y de sus hermanos, Donald hijo, Eric y el pequeño Barron.

Congratulations @ivankatrump @realdonaldtrump @erictrump @donaldjtrumpjr & the @trumphotels team on the opening of @trumpwashingtondc 👏🏻It's extraordinary! Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Окт 26 2016 в 8:19 PDT

Tiffany es la única descendiente de la relación amorosa de Trump y la actriz estadounidense Marla Maples. Cuando Marla le dijo al entonces futuro presidente de su embarazo, él respondió: "¿Y qué vamos a hacer con eso?".

Happy birthday @itsmarlamaples I ❤️ you to the 🌝and 🌎🔙 Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Окт 27 2016 в 8:31 PDT

Dos meses después del nacimiento de Tiffany, Trump y Marla se casaron. El matrimonio duró seis años, pero tres de ellos fueron complicados por el trámite de divorcio. En 1999 la niña se mudó a California con su madre.

❄ Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Дек 27 2016 в 10:59 PST

Se especula que Tiffany ha tenido una relación bastante tensa con su padre. Así, en 2011 en el programa televisivo de Oprah Winfrey la joven confesó estar "muy cercana" a su madre, que la había educado "como una madre soltera".

Aunque Tiffany pasó la mayor parte de su vida aislada de sus hermanos, ha logrado mantener una estrecha relación con Ivanka.

We had a lovely time in GA! #GeorgiaPeaches 🍑🍑 Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Окт 27 2016 в 2:36 PDT

A diferencia de sus hermanos, la hija menor de Trump vivía a miles de kilómetros del resto de la familia y no podía beneficiarse de la generosidad y el respaldo financiero de su padre, escribió Ivanka en su libro 'The Trump Card: Playing to Win in Work and Life' (La carta de Trump: jugando para ganar en el trabajo y la vida).

Graduation! Congrats to the class of 2016! 🎓🎉 #upenn Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Май 15 2016 в 7:58 PDT

En California, Tiffany estaba rodeada de niños ricos pero no tenía acceso a la riqueza de su padre ni a una tarjeta de crédito personal.

No obstante, cuando Tiffany se matriculó en la Universidad de Pensilvania, su hermana Ivanka pidió a su padre que le regalara a su hija menor una tarjeta de crédito, con una pequeña transferencia mensual, para la Navidad.

❄️🐰🎿 Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Дек 23 2015 в 3:24 PST

"E hizo precisamente eso. Tiffany estaba emocionada y aliviada. Y muy agradecida", recuerda Ivanka.

Tiffany se graduó con honores de la Universidad de Pensilvania con una doble especialidad en sociología y estudios urbanos. En 2017, la michacha de 23 años planea empezar estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, en Washington DC, de donde se graduaron Eric e Ivanka.

🇺🇸 Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Янв 22 2017 в 1:32 PST

Ahora la joven se ha convertido en una estrella de Instagram, con 791.000 seguidores, que lleva una vida glamorosa con un círculo de amigos bien conocidos.

En medio de entradas ocasionales sobre su padre, Tiffany modela vestidos caros en eventos de lujo con su novio, o posa en una playa en las Bahamas.

❣️🌹 Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Фев 14 2017 в 8:41 PST

En la actualidad Tiffany vive en Nueva York, cerca de la Torre Trump, donde intenta construir una carrera en el sector jurídico.

Es la única hija adulta del presidente estadounidense que no forma parte del negocio familiar, The Trump Organization. Sin embargo, según el portavoz de la empresa, "Tiffany pronto podría incorporarse a la compañía".

I'm so proud of my big sister @IvankaTrump on the launch of her #WomenWhoWorkBook! I can't wait to start reading it! 📖 Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Май 2 2017 в 7:15 PDT

Mientras tanto, la hija 'escondida' de Trump "está tratando de establecer su propia identidad fuera de la familia", según compartió uno de los amigos de Tiffany a Vanity Fair.

