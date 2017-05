Piratas informáticos exigen rescate a Disney bajo amenaza de publicar su nueva película

Fuentes citadas por el diario digital Hollywood Reporter dicen que el ejecutivo de Disney hizo esa declaración durante una reunión con empleados de la televisión ABC que tuvo lugar en el ayuntamiento de Nueva York.

Los hackers advirtieron a la empresa que empezaría con publicar cinco minutos de la película y luego seguirían divulgando fragmentos de 20 minutos hasta que sus cumplan sus demandas financieras.

La compañía se negó a pagar el rescate y coopera con las entidades federales que investigan la extorsión.

Los próximos lanzamientos de Disney incluyen 'Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar' ('Dead Men Tell No Tales') y el animado Cars 3, programado para el 16 de junio.

Durante algunos días circuló el rumor de que los piratas se habían hecho con una copia de 'Star Wars: Los Últimos Jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'). El estudio rehusó comentarlo.

El pasado mes de abril, un hacker subió 10 episodios de la próxima temporada de la serie Orange Is the New Black al portal The Pirate Bay después de que la empresa Netflix se negó a pagarle una cantidad no revelada.

Los episodios fueron publicados seis semanas antes del lanzamiento oficial previsto para el 9 de junio.

