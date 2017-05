¿Por qué viajar puede ser más placentero que casarse?

Una encuesta de la empresa virtual especializada en viajes Booking.com confirmó lo que muchos ya sabían: viajar es el secreto de la felicidad. Según las respuestas de los participantes, un 51% declaró preferir viajar que salir en pareja, mientras el 49% aseveró que un viaje le ha generado más felicidad que el día de su casamiento. Además, los resultados señalaron que el 77% suele reservar un viaje para mejorar los ánimos cuando no se siente muy bien.

"Es una experiencia y genera más felicidad porque no es algo habitual que uno viaje todos los días. Es más, el viaje se empieza a disfrutar mucho antes que ocurra. Ya nos estamos preparando cuando pensamos hacia dónde ir, qué lugares conocer… Todo eso genera una expectativa y una emoción al punto que la felicidad puede venir de antemano, no solamente en el momento mismo de viajar, sino meses antes con la preparación. Sin duda que viajar hace feliz a muchísimas personas", dijo a Sputnik la terapeuta uruguaya Mariana Alvez, especializada en psicología positiva.

De acuerdo con la experta, dicho efecto se explica por lo que se conoce en psicología como "adaptación hedonista". En resumen, significa que el ser humano tiende a acostumbrarse a lo bueno, según Alvez. "Las cosas que tienen habituación hacen que se pierda la emoción ante algunos cambios, como lo material, un ascenso o incluso ganar la lotería", agregó.

"Esto se ha documentado hace mucho tiempo en varias investigaciones. Hay una que se llama 'Si el dinero no te da felicidad es porque no lo estás gastando de la manera correcta'. Me parece un poco cómico, pero tiene que ver con todas estas cosas que pasan cuando la gente compra una casa, por ejemplo. ¿Cuánto le dura la felicidad? ¿Qué ocurre cuando una persona gana un aumento en el trabajo? ¿Qué sucede cuando nos compramos un auto nuevo? Esta felicidad ante lo material, por ejemplo, comienza rápidamente a desvanecerse", resaltó.

En ese sentido, la psicóloga remarcó que "viajar no necesariamente tiene que ver con lo material" y que hoy en día hay posibilidades aunque no se tenga muchos recursos económicos. Alvez observó que es posible ahorrar con hospedajes a través de prácticas novedosas que han surgido, como el sistema de 'couchsurfing', o mismo yendo a visitar a un amigo o pariente en otra ciudad.

"Me he enterado de una plataforma que posibilita el intercambio de casas, es decir, me voy a Irlanda y me quedo en el apartamento de una persona que viene a Uruguay y se queda en mi lugar", ejemplificó.

Además, Alvez señaló que viajar proporciona una serie de facilidades en la busca por felicidad. "Es muy enriquecedor conocer nuevas culturas, tener nuevas experiencias, comer alimentos diferentes, conocer a personas nuevas. Todo eso enriquece la experiencia y, al enriquecerla, por supuesto que nuestra felicidad va aumentando", afirmó.

Por otro lado, la experta uruguaya consideró que la comparación entre viajar y casarse es "un poco fuerte" y que está en una órbita muy personal. Sin embargo, insistió que lo pasajero se destaca como más placentero ante lo rutinero y no consiste solamente en viajar.

"Yo me voy a acostumbrar rápido a un bolso nuevo, pero no me voy a acostumbrar tan rápido a irme a tomarme un capuchino tres veces a la semana, por ejemplo. Las experiencias son lo que genera felicidad, y no necesariamente estamos hablando de experiencias que impliquen gastar dinero. Puede ser algo como tirarse en el pasto para disfrutar del sol y del calorcito, puede ser salir a caminar, puede ser una conversación con alguien, comer algo nuevo, conocer a alguien diferente, escuchar música, bailar. Hay un amplio abanico de experiencias placenteras que generan felicidad", concluyó.

