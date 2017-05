Día Mundial de la Libertad de Prensa: un oficio amenazado de muerte

Según el barómetro de las violaciones de la libertad de expresion de Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre abril y marzo de este año hubo ocho periodistas asesinados en el mundo, tres de esas muertes ocurrieron en México.

@RSF_ES CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 | ANÁLISIS | Un mapa del mundo cada vez más sombrío https://t.co/2zUCbOquQF pic.twitter.com/XQoUup7hUW — RSF España (@RSF_ES) April 26, 2017

​

© REUTERS/ Enzo De Luca/Cortesía de la Presidencia Boliviana Evo Morales asegura que Bolivia goza de plena libertad de prensa

Para explicar este fenómeno, Balbina Flores Martínez, representante en México de RSF, mencionó a Sputnik las trabas burocráticas de procuracion e imparticion de justicia, la falta de recursos, la falta de mecanismos adecuados para llevar adelante investigaciones a fondo, negligencia, y sobre todo "falta de voluntad política". En estas condiciones, ser periodista hoy en México significa "un gran reto".

"Hace falta una gran fuerza de voluntad para ejercer el oficio en este país. Se necesita mucha habilidad para sobrevivir en un ambiente hostil y adverso. Hay estados mexicanos donde tanto periodistas como medios han optado por la autocensura para poder sobrevivir. Así, el desafío en lugar de informar es conservar la vida y la seguridad", dijo.

Para la vocera, el principal problema de los trabajadores de prensa en México es la impunidad. Aseguró que en el país azteca "no se investigan ni sancionan" a los autores de los asesinatos de periodistas. "Tenemos cerca de 124 periodistas asesinados y 23 desaparecidos desde 2000, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. No hay resultados concluyentes sobre estos casos. A más de 15 años no hay investigaciones serias sobre los asesinatos y desapariciones de nuestros colegas", señaló.

Otro de los grandes desafíos, según Flores Martínez, es que no hay garantías de seguridad para que los periodistas realicen su trabajo. "Recibimos amenazas, intimidaciones y agresiones físicas. Todo esto provoca una situación de censura en todo el país, particularmente fuerte en la región norte. Muchos eligen la autocensura como forma de conservar la vida y la seguridad", indicó. La mayoría de estas agresiones están vinculadas a la cobertura de temas que tienen que ver con seguridad, justicia, derechos humanos y corrupción, agregó.

Flores Martínez aclaró que aunque el Estado mexicano creó algunos mecanismos de investigación y protección a periodistas, como una fiscalía especializada en investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, o un mecanismo nacional para la protección de periodistas, "no es suficiente". "Estas instancias no han sido contundentes en sus investigaciones. México es uno de los países con más mecanismos de protección a la prensa, pero hasta este momento no han sido eficaces. Hay un alto nivel de impunidad, quedan más de 200 casos de agresiones sin resolver. Solo hubo dos sentencias judiciales en estos respectos. Si no se sanciona a los responsables, el mensaje es que se puede seguir cometiendo este tipo de agresiones", explicó.

Sus perspectivas sobre la situación en América Latina no son prometedoras. "En la región hay países como Costa Rica donde no se registran gran cantidad de agresiones, sin embargo en otros, como Honduras, hay amenazas y asesinatos a periodistas. En Venezuela, con la agudización de la crisis política y social se multiplican las agresiones a la prensa. En Brasil durante 2016 fueron asesinados tres periodistas. En Nicaragua hemos observado un incremento en las agresiones a medios y sus trabajadores", destacó.

En 1993 Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Su objetivo era "fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática".

"Es importante defender la libertad de prensa y sus trabajadores. Cuando se mata y agrede a periodistas se ultraja el derecho de la sociedad a conocer qué pasa en su país. Son derechos fundamentales porque afectan a toda la sociedad", concluyó.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.