Los programas de esterilización forzada de EEUU de los que aprendió Hitler

El autor recuerda que la eugenesia, que hace referencia al 'buen nacimiento', es una disciplina filosófica y aplicada que busca mejorar la raza humana eliminando a los individuos con genes defectuosos.

Aunque fue formulada como una práctica en el siglo XIX por el polímata Francis Galton, ha sido ampliamente aplicada desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, los espartanos tiraban a los bebés nacidos con malformaciones desde un monte.

A pesar de que el ejemplo más conocido sea el de la eugenesia nazi, practicada ampliamente durante el Tercer Reich de Adolf Hitler, muchos otros países implementaron programas similares a lo largo de los siglos XIX y XX. Y EEUU no es precisamente una excepción.

El creciente número de inmigrantes y el proceso de urbanización acarrearon una rápida expansión de la teoría dirigida a crear personas sin rasgos inferiores. Con este fin, en 'la tierra de la libertad' se fundó la Sociedad de Eugenesia de EEUU (American Eugenics Society), "dedicada a mostrar las bondades de la selección artificial de la raza", apunta Villatoro.

© AFP 2017/ Ernesto Benavides ONG peruana recurre decisión fiscal de archivar denuncias de esterilizaciones forzadas

La popularidad de la novedosa teoría fue de tal magnitud que las legislaciones de algunos estados del país empezaron a "favorecer la esterilización de los menos aptos". Así, en 1907, Indiana se convirtió en el primer estado en aprobar una ley de eugenesia, que permitía la esterilización obligatoria.

Entre 1907 y 1914, 11 estados más terminaron aprobando una norma similar y, para 1925, el número alcanzó los 28 estados, pero no se detuvo ahí.

Al principio, las leyes ponían el foco en personas ingresadas en instituciones mentales. Sin embargo, con el paso del tiempo, su radio de acción se fue expandiendo a los alcohólicos, ciegos, sordomudos, epilépticos, e incluso a los criminales.

Para decidir si una persona debía someterse a la esterilización forzada, se convocaba una comisión de médicos que examinaba el historial personal y determinaba si sus herederos podían o no convertirse en elementos antisociales, dependientes del Estado, o poseer rasgos que no se consideraban normales en aquella época.

Lo más espeluznante es que no solo los discapacitados, sino también los pobres, eran considerados aptos para la castración química.

Una de los casos más conocidos de esterilización ocurrió en el estado de Virginia. Carrie Buck, de 18 años, era una joven pobre que acabó en una institución para personas con debilidad mental pese a no era discapacitada.

Buck fue violada por un miembro de su familia adoptiva y quedó embarazada. La chica fue enviada a una colonia para epilépticos y débiles mentales de Virginia para que no manchara el 'digno' apellido de su familia de acogida.

La institución mental presentó una solicitud para obtener el permiso legal de esterilizar a Buck. El Tribunal Supremo de EEUU dio luz verde argumentando que, al emprender esta medida, "la sociedad puede prevenir que aquellos que son ineptos se reproduzcan".

Esta decisión jurídica dio como resultado las esterilizaciones forzadas de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses, considerados 'defectuosos para tener hijos'.

En la actualidad, la mayoría de los estados que practicaron la esterilización obligatoria lo ha reconocido oficialmente y se ha disculpado ante las víctimas. No obstante, tan solo dos de ellos —Virginia y Carolina del Norte— ofrecieron recompensas de 25.000 y 50.000 dólares, respectivamente.

Los casos de esterilización forzosa llevados a cabo en EEUU hasta 1979 no fueron pocos: oscilan entre los 60.000 y 70.000, según varios cálculos. No obstante, la mayoría de ellos ha caído en el olvido, debido a que los programas similares practicados por Adolf Hitler los sobrepasaron no solo por el número de víctimas, sino también por la brutalidad de los medios.

