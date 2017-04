Todo lo que tienes que saber sobre el euro y nunca te quisieron contar

El título 'PIIGS' no fue elegido al azar por los productores. Este acrónimo, que se traduce del inglés como 'cerdos', fue utilizado por primera vez por la revista británica The Economist y se refiere a los cinco países de la UE más azotados por la crisis económica del 2008. Estos territorios son Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Con motivo del estreno, Sputnik entrevistó a Adriano Cutraro, Federico Greco y Mirko Melchiorre, los tres directores del documental.

"Ya se han cumplido casi 10 años, si no más, desde que empezamos a leer noticias acerca de que la crisis iba a terminar al día siguiente de que se aprobaran unas mágicas reformas. Nos aseguraban que una Europa unida nos garantizaría una vida próspera. No obstante, estamos viendo que no es así. Y lo que más nos enfadaba en aquel momento era la imposibilidad de entender quién era nuestro verdadero enemigo y de qué problema se trataba", expresaron los cineastas.

Además, Cutraro, Greco y Melchiorre subrayaron que, con su película, pretendían "mostrar el daño que ha causado la política del monstruo llamado Europa".

El filme tiene dos líneas clave: una macroeconómica, basada en las entrevistas mantenidas con varios expertos en la materia, filósofos y economistas, como Noam Chomsky, Yanis Varoufakis y Warren Mosler.

Otra línea argumental narra la historia de la cooperativa Il Pungiglione. En esta parte del documental, los cineastas pusieron el foco en el efecto que causó la crisis en todos los niveles de la empresa. También sacaron a la luz lo que realmente ocurría con las finanzas de la gente a raíz de las decisiones que se tomaban cada día en las organizaciones europeas.

"Sentimos en nuestras propias carnes que las cosas iban de mal en peor. Y empezamos a sospechar que el remedio que, según los políticos y los medios de comunicación debía funcionar, empeoraba aún más las cosas. Este remedio era la austeridad".

De acuerdo con los datos del Instituto de Estadística de Italia (Istat), al menos 4,6 millones de italianos viven actualmente en condiciones de pobreza absoluta, mientras que 10 millones de familias del país permanecen en pobreza relativa.

Al margen de los datos oficiales, los directores de 'PIIGS' entrevistaron a decenas de desempleados, trabajadores y pequeños comerciantes del país transalpino. Algunos de ellos están viviendo en unas condiciones insoportables y ya han perdido por completo la esperanza.

"Todos tenemos que recortar nuestro presupuesto, lo que conlleva la reducción del gasto público canalizado en la educación, la medicina y la lucha contra el paro. A raíz de esto la gente sufre", se lamentan los interlocutores de Sputnik.

"Es muy importante ver 'PIIGS', porque por ejemplo yo [Mirko Melchiorre] no considero que pertenezca a este grupo, es decir, no soy un cerdo. Me gustaría que esta película enseñara a la gente que no somos cochinos. Espero que las personas que la vean obtengan los instrumentos con los que empezar una discusión a raíz de la cual se podría encontrar una solución y una alternativa al sistema existente", enfatizó el cineasta.

