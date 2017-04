'Juego de Tronos' en el grafito de un lápiz: el impresionante trabajo de un maestro ruso

El estreno de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' en Rusia está programado para el 17 de julio. El tráiler ruso es de particular interés para los fans de la serie, puesto que los actores son reemplazados por unas miniaturas de los símbolos de los clanes en guerra: dragón, león, rosa, lobo y ciervo. HBO quedó tan impresionado por las obras del escultor ruso Salavat Fidai que decidió hacer uso de sus trabajos en el vídeo promocional de la serie.

Salavat vive y trabaja en Ufá, capital de la república rusa de Bashkortostán. El artista comenzó a tallar el grafito de los lápices hace tres años, a finales del 2014, después de haber dejado su trabajo como vicepresidente de una gran compañía.

"Estaba cansado de la rutina diaria, de las reuniones interminables. Sentía que estaba degenerando y vivía una vida aburrida", relató Salavat al diario Russia beyond the headlines (RBTH).

Nacido en una familia de maestros artesanos, Salavat se graduó en una escuela de arte. Después de haber redescubierto su pasión, primero probó suerte con miniaturas de cuadros célebres. El artista hacía copias en semillas de calabaza y girasol, granos de arroz y cajas de cerillas. Salavat envió una de estas imágenes, 'La noche estrellada' de Van Gogh, como regalo a la directora del Museo Van Gogh de Ámsterdam.

Sus primeros trabajos en grafito fueron el popular personaje de cómic Batman y Darth Vader, de 'La Guerra de las Galaxias' —'Star Wars'—.

El grafito es un material muy frágil, por lo que muy a menudo las esculturas se rompen.

"Yo no me enojo. Al contrario, me estimula aún más. Cada nueva escultura es como un reto personal", explicó Salavat.

El artista trabaja dos o tres veces a la semana por la tarde o por la noche.

"El silencio es importante. Cualquier vibración de las paredes o el suelo dificulta el proceso", explica.

"Cuando trabajo con grafito de 0,5 mm de diámetro puedo sentir el latido de mi propio corazón en la punta de mis dedos".

Las herramientas de trabajo de Salavat son un cuchillo artesanal ordinario con cuchillas reemplazables y un microscopio. Los lápices para sus esculturas también son estándar de un diámetro de dos milímetros o menos. El escultor ruso no utiliza pegamento ni fotomontaje: todas las esculturas están hechas de una sola pieza de grafito.

Desde 2015, Salavat ha estado trabajando con algunas compañías extranjeras de renombre. Para la firma italiana Perpetua, productora de ecolápices de grafito reciclado, el escultor creó esculturas para tres campañas publicitarias, incluyendo figuras de 'Star Wars' y una serie para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

El año pasado, Salavat comenzó a trabajar con los estudios de cine. Antes de colaborar con HBO, realizó trabajos para el filme 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares', entre otras.

La exposición de sus obras para 'Juego de Tronos' se abre en Singapur el 22 de abril.