Dulces y perfectos: los pasteles artísticos de una creadora rusa conquistan las redes (fotos, vídeo)

"Para mí es un gran honor ser nominada al premio Shorty Awards. (…) Es una oportunidad de dar a conocer a Rusia no solo como un país de grandes pintores, escritores y deportistas, sino también de destacados maestros reposteros y reconocidos blogueros", comentó Olga a Sputnik.

La pastelera rusa espera poder regalar su pastel a Britney Spears —también nominada al premio—, que ayudó a hacer virales los pasteles de Olga al compartir la información sobre los dulces en su perfil de Facebook.

"Además, varios medios rusos y extranjeros escribieron sobre mi trabajo. Después de estos artículos, me desperté siendo famosa en todo el mundo. (…) No me lo podía creer", relató.

Olga empezó a dedicarse a la pastelería hace dos años durante una baja por maternidad. Aseguró que esta simple afición se tornó en una obsesión por la creación de obras de arte perfectas.

"No solo soy repostera, soy artista. Mis pasteles son lienzos en los que reflejo mis emociones y sentimientos. Todos los pasteles son únicos. Aunque utilizo a veces las mismas pinturas, el resultado final siempre es diferente. Es un verdadero arte. No hago copias, cada vez creo algo nuevo".

Ahora, Olga está trabajando en colaboración con un medio de moda para implementar un proyecto de repostería basado en las obras de pintores impresionistas y vanguardistas.

"Empecé a tomar clases con un artista profesional para encontrar nuevas ideas e inspiración para el diseño de mis pasteles. No quiero parar aquí, quiero desarrollarme, buscar nuevas tecnologías y hacer aún mejores y más bellos pasteles".

El elemento de los pasteles que hizo célebre a Olga es la alcorza con efecto de espejo que, según la artista, permite ver el mundo de otra manera.

"Es una manera dulce y un poco mística de ver el mundo y entender que no es tan malo".

Sin embargo, todavía no ha revelado el secreto de su preparación. Olga tiene previsto organizar clases en internet para compartir sus habilidades con los demás.

La repostera subrayó que es posible crear estos pasteles en casa. No obstante, hace falta conseguir ingredientes de calidad, practicar mucho y ser paciente.

"Al principio, cuando empecé a buscar mi receta, tuve que pasar por el camino de pruebas y errores", reconoció, y agregó que no lo percibe como algo malo, sino como algo que te permite evolucionar, mejorar y encontrar la perfección.

Olga tiene muchos pedidos tanto desde Rusia como desde el extranjero. Por lo tanto, ya no alcanza sola en la cocina. Ahora trabaja junto a una ayudante. Crean de uno a siete pasteles al día, procurando que cada uno llegue en perfecto estado al cliente.

