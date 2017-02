La edad no es un límite: Mariah Carey y JLo publican fotos sensuales

Aunque las provocativas fotos de Jennifer Lopez recibieron grandes elogios por mostrar su impecable forma física…

…las fotos de Mariah Carey provocaron una ola de burlas en internet. La artista sorprendió a sus fans al publicar en las redes sociales una imagen en la que aparece con tacones en el gimnasio.

Climb every mountain 👊🏾😘 @gunnarfitness Фото опубликовано Mariah Carey (@mariahcarey) Фев 2 2017 в 7:35 PST

No ha sido la única publicación de la serie, ya que Mariah decidió compartir también una grabación en la que se muestra a la artista haciendo pesas con la misma vestimenta. El vídeo va acompañado de la frase "We must, we must" (Debemos, debemos).

We must we must…;) 😘 @gunnarfitness Видео опубликовано Mariah Carey (@mariahcarey) Фев 2 2017 в 7:30 PST

Las zapatillas de tacón por las que optó la intérprete del éxito 'Without You' (Sin ti, en español) pertenecen a la colección Fenty Puma de la cantante y diseñadora Rihanna.