Hace solo unos años trabajaba en un taller mecánico de un barrio peligroso de Kabul, reparando automóviles para ayudar a su familia. A veces, recibía solo un plato de arroz como pago.

© Sputnik/ Alexei Druzhinin Putin, icono de motivación en Instagram

Sin embargo, a la edad de 15 años, se enfrentó a una situación realmente difícil, cuando su madre se enfermó, y no contaban con los medios suficientes para pagar el tratamiento.

Entonces, Allah Mohammad entendió que solo la educación le ayudaría a cambiar su situación. Así, empezó a asistir a las clases después de su trabajo en el taller. Además, comenzó a aprender inglés.

"Nunca imaginé que me convertiría en un doctor y que entendería de procesos políticos y sociales… Recuerdo cuando mis amigos se reían de mí, y me decían que me iba a convertir en un mecánico de primera clase por dominar el inglés. Y yo les respondía: por supuesto, ¡me convertiré en ministro!", declaró en una entrevista con Sputnik el joven, que actualmente es un diputado del Parlamento juvenil de Afganistán.

© Sputnik/ Kasra Rouyee Allah Mohammad Kakar

Luego, se graduó de la escuela y entró en la universidad. En la boda de un amigo conoció a un funcionario afgano. Con coraje, criticó el sistema educativo del país, por lo difícil que resulta recibir una buena educación. Tras este incidente, las autoridades se dieron cuenta del valiente joven y le enviaron a estudiar economía en la India, donde ha demostrado ser uno de los mejores estudiantes. Posteriormente, recibió su doctorado en Economía.

© REUTERS/ Omar Sanadiki Siria, cuando la guerra también es arte

Allí mismo abrió un pequeño restaurante estudiantil con comida tradicional y —al mismo tiempo— precios muy bajos. El proyecto tuvo un éxito fenomenal en el recinto y fomento las habilidades empresariales del afgano.

Actualmente, Allah Mohammad, junto con sus 75 socios, hace negocios en Dubái, la India y Hong Kong, siendo un buen ejemplo de la veracidad del lema "Estudiar, estudiar y otra vez estudiar", atribuido a Vladímir Lenin.

Búscanos en Telegram bajo el nombre SputnikMundo y comienza a seguirnos. Ahora nunca te perderás artículos increíbles e interesantes de nuestra página web. ¡Te esperamos!