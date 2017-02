Revelaciones de un taxista uruguayo en Estados Unidos

Roberto ya recibió la nacionalidad, porque se casó con una ciudadana estadounidense y ahora viajará con todos sus hijos y cónyuges y nietos. Vive cerca de de Atlanta, donde trabaja en un taller de mantenimiento de una empresa muy grande de camiones. "Hacemos el mismo trabajo que un ‘dealer' (un servicio autorizado), pero si el ‘dealer' cobra 12.000 dólares, nosotros cobramos 3.000 o 4.000 dólares. Por eso, trabajamos mucho para los latinoamericanos que tienen camiones pero también para los americanos, porque a nadie le gusta pagar más", relata.

"A Trump lo veo como la persona que necesitaba el mundo en este momento, y la persona que necesita los Estados Unidos. No digo que Barack Obama haya sido malo, pero perdió presencia y Trump ya marcó algo, para hablar con él hay que estar muy seguro, porque amedrentó con su presencia y su forma de ser, que es muy arrogante, porque no necesita dinero".

El uruguayo cree que todo va a andar bien para los latinos en esta nueva etapa: "Esperemos que con el gobierno de Trump la podamos seguir. No vamos a tener problemas", dice, "porque Estados Unidos requiere la mano de obra latina". "Lo que nosotros hacemos se necesita. Trabajamos en cosas que los nativos no quieren hacer, y cobramos menos", agrega.

Roberto opina que la presidencia de Trump va a ser buena, porque "a la gente le gusta el orden, hacer las cosas bien, y por eso Trump no va a tener ningún problema con la gente".

Lema en realidad es tonelero, es decir, se especializa en fabricar barricas para vino, y aspira ir a trabajar al valle de Napa, en California, donde se concentra la producción vitivinícola.

El problema, para el tonelero, mecánico y taxista uruguayo, es China, que se fue metiendo en los países con el interés de vender. "En América del Sur y del Norte, desplazó la mano de obra en muchos rubros como automóviles y ropa. Van terminando con la mano de obra hombre. Hoy se terminó la industria. Un chino se entera de que yo hago un pantalón a cincuenta pesos, y mañana lo ofrece a 35 pesos. Así mata esa industria", agrega.

En eso reside, para él, parte del triunfo de Trump, porque "el americano no quiere perder. Hoy por hoy, con el problema chino, Trump tiene una línea conservadora. Los que votaron a Trump quieren estabilidad", agrega.

© REUTERS/ Carlos Barria Trump igual que Obama defiende firmemente los intereses nacionales

De cualquier manera, Roberto no creía en el triunfo del magnate republicano: "Creí que las mujeres iban a votar todas en contra de él, por las palabras descalificantes que tuvo hacia ellas, y que iban a votar por Hillary, pero no fue así," agrega.

Para los latinos, el triunfo de Trump fue una sorpresa. "Nosotros pensábamos que ganaba Hillary, por las palabras de Trump contra los hispanos. La mayoría de mis amigos son trabajadores de fábrica. Ellos simpatizaban por Hillary, pero de 10, solo dos fueron a votar, porque saben que, venga quien venga, todo va a seguir igual, y por eso ganó".

El uruguayo piensa que, de todas formas, no se pueden esperar cambios bruscos: "A Estados Unidos no lo va a cambiar ningún presidente, porque hay 380 congresales que son los que deciden. La prueba es que cuando Trump asumió la presidencia hubo más de 40 parlamentarios que no asistieron a la posesión", observó.

Para Lema, Trump no puede ir contra los latinos: "Ya una juez salió a parar las órdenes migratorias, porque la verdad es que necesitan a los hispanos, pues hacemos un trabajo que no hacen ellos".