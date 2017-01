La 'muerte en directo' de la bloguera más famosa de Israel deja mudo a internet (vídeo)

La youtuber contestaba a las preguntas desde su auto cuando se produjo un fuerte estruendo, seguido de unas imágenes borrosas, humo y fuego. La noticia de un accidente espeluznante se extendió como la pólvora y provocó una subida masiva de visitas a sus perfiles en las redes sociales, así como múltiples especulaciones sobre su estado de salud. Mucha gente se temió lo peor.

Finalmente, Ashley Waxman Bakshi 'resucitó' y anunció que se trataba de un montaje para concienciar a los internautas del peligro de usar el móvil al volante, algo que provoca el 80% de los accidentes en carretera.

La campaña fue lanzada por la asociación Or Yarok y la agencia BBR Saatchi & Saatchi de Tel Aviv. Según dichas empresas, estas campañas son mucho más eficaces que los mensajes de concienciación, que no funcionan porque los usuarios los perciben como 'anuncios' y no se los creen.