El evangelista del sexo dispuesto a derribar tabúes gracias a la industria de sextech

El mundo no se detiene, y las nuevas tecnologías abarcan cada vez más y más ámbitos de la vida. El desarrollo ha alcanzado también a la industria sextech, donde están llegando ideas innovadoras, objetivos globales y estrategias de largo alcance.

© Foto: https://newplapp.com/en/ NEWPL

Uno de los aspectos tecnológicos más avanzados en la industria de las citas son las aplicaciones móviles. Lo que se originó como servicios más o menos puritanos para buscarse pareja pronto comenzó a evolucionar rápidamente, tomando nuevos nichos inexplorados en todas las esferas de las relaciones humanas.

Citas de una noche, citas para personas de orientación homosexual, servicios donde las mujeres eligen a los hombres… todo esto y mucho más ya existe en este tipo de 'mercado' y atrae a una legión de usuarios. Pero todavía se puede crear algo nuevo. Por ejemplo, en Rusia acaba de aparecer el servicio de citas NEWPL, que contiene varias sorpresas.

© Foto: https://newplapp.com/en/ NEWPL

El público principal de la aplicación lo componen parejas y solteros que practican relaciones alternativas: swing, matrimonio abierto, poliamoria y relaciones abiertas.

Una fantasía no debe ser ningún tipo de fetiche o algo que los puritanos puedan llamar perversión. Es un término amplio, cualquier deseo sexual consciente o práctica que realmente excita a una persona. Para muchos, estas fantasías están ocultas y son un tabú, de manera que no se pueden expresar en voz alta en servicios de citas tradicionales o incluso en pareja. Pero no en NEWPL, porque este servicio se construye apoyándose precisamente en ellas.

"Servicios de citas conocidos cubren una audiencia bastante amplia. En muchos casos, esta audiencia consta de solteros que están en busca de nuevas aventuras sexuales, o personas que están en una relación pero engañan a su pareja saliendo con otros. Este último caso está a menudo vinculado con el hecho de que les dan vergüenza sus fantasías y tienen miedo de admitirlas, tanto ante su pareja como ante sí mismos. De aquí que la sexualidad quede convertida en una rutina para la pareja y que surjan la insatisfacción, los celos, etc.", explica Yaroshenko en una entrevista exclusiva con Sputnik.

El mundo está cambiando y el tema del sexo es cada vez más abierto. Aquellos que están explorando sus deseos íntimos, y los que ya saben lo que quieren, hablan de sus fantasías con su pareja. Y pueden utilizar aplicaciones especializadas de citas donde se puede encontrar lo que buscan.

¿Cómo funciona NEWPL?

La idea es encontrar personas que compartan fantasías. Es muy simple: los usuarios se registran en la aplicación y marcan en el cuestionario sus fantasías. Otros usuarios las ven y, al igual que en otros servicios, ponen un 'me gusta' o lo pasan por alto. Si el interés es mutuo, la pareja se traslada a un chat privado para comunicarse.

"Nos posicionamos como un producto para gente abierta de mente y dispuesta a experimentar. Ayudamos a canalizar las fantasías y encontrar a quienes las compartan", prosigue el sex-evangelista.

Además de ver los perfiles, en la aplicación hay otras opciones. Se pueden escribir historias o compartir pensamientos más íntimos de forma anónima, de manera pública o para uno mismo, además de leer historias para otros usuarios.

Además de los aspectos técnicos, existe la parte moral: "Los usuarios necesitan compartir nuestros valores fundamentales: positividad, seguridad, reciprocidad, honestidad… Todos ellos se detallan en el sitio web de la aplicación. A aquellos que violen las reglas de la comunidad se les puede prohibir usar la 'app'", advierte Yaroshenko.

Esta idea no fue una inspiración repentina. El asunto del sexo desde el punto científico, filosófico y práctico le interesa a Yaroshenko desde hace muchos años. Por cierto, el empresario lleva en una relación desde hace siete años y hace tres que consumó su matrimonio.

"NEWPL lo reúne todo: interés por el tema, comprensión hacia los problemas de la audiencia y el deseo de transformar la industria con más tabúes en el mundo. Me gustaría que la tecnología nos ayude en la seguridad, la sanidad, el desarrollo y la profundización de una de las necesidades más básicas de cada uno. Incluso he estudiado para recibir el certificado de sexólogo", expresa el sex-evangelista.

Planes de futuro y retos del presente

A principios del 2017 empezaron a hacer pruebas cerradas de la aplicación. En el sitio se puede dejar una solicitud y, con suerte, recibir un enlace para descargar la 'app' móvil versión beta.

"Ahora ya tenemos las primeras respuestas, las primeras experiencias de los usuarios. Son muy positivas. Por supuesto, a veces hay errores que eliminamos rápidamente", comenta Yaroshenko.

NEWPL se centra desde el inicio en el mercado mundial, así como otras aplicaciones de citas conocidas. El centro mundial del 'sextech' hoy es Nueva York, y es aquí donde se pondrá en marcha una versión pública de la aplicación en inglés. Y entonces el mundo de las fantasías sexuales llegará a todas las grandes ciudades del mundo.

"Yo llamo evangelista a todo aquel que ame su trabajo. Una vez, el jefe evangelista de Apple se describió a sí mismo como 'un hombre que quiere hacer del mundo un lugar mejor'; pues yo estoy haciendo lo mismo para mejorar el mundo desde el punto de vista sexual", concluye Yaroshenko.