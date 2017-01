Gadget imbatible: un iPhone sobrevive tras 13 horas en el fondo de río congelado (vídeo)

El desafortunado dueño del gadget —un residente de la ciudad rusa de Yakutsk- lo dejó caer en el agua durante una pesca en el hielo.

"Me llamó un amigo y me pidió que le ayudara a sacar del fondo del río su nuevo iPhone 7 Plus", escribió el usuario emfedor1983 en su cuenta de Instagram.

Según añadió, a pesar de que había pasado 13 horas antes de que lograran sacar el teléfono, la operación de rescate del dispositivo fue llevada a cabo con éxito. El iPhone funciona de manera perfecta y solo perdió el 16% de su carga durante el tiempo de su 'buceo' en el agua de tan solo cuatro grados Celsius.

La última creación de Apple es resistente al agua con la certificación IP67, lo que le permite sumergirse hasta un metro de profundidad por 30 minutos. No obstante, muchos aficionados han puesto a prueba la resistencia real del nuevo dispositivo y han concluido que es capaz de sumergirse en profundidades mayores…y a bajas temperaturas.