Líder de Femen desmiente que el grupo se haya desintegrado

Anteriormente una de las fundadoras del movimiento, la ucraniana Yana Zhdánova, declaró que se escindió en 2015 y las acciones que se organizan son de índole individual.

"No somos una organización, somos un movimiento y, mientras haya personas que quieran participar en él, existe", dijo Hutsol, citada por el sitio web de la televisión.

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Activista de Femen rompe el muro simbólico que separa Ucrania de la UE

Hutsol subrayó que el movimiento dejará de existir cuando "las activistas abandonen los proyectos".

"Parece que para Yana no existe, el hecho de que algunas personas participen o no, vean o no que existe este movimiento son sus asuntos y problemas propios", agregó.

Señaló que Zhdánova no participó en "la creación, la elaboración de la ideología, la construcción de este movimiento para hacer declaraciones de tal envergadura".

Las activistas del movimiento, nacido en Ucrania, realizan acciones de protesta habitualmente en topless contra el sexismo, el turismo sexual, las instituciones religiosas y otros asuntos nacionales e internacionales tanto en su país como en todo el mundo.

En 2012 el movimiento fue registrado en Francia, y sus representaciones se crearon en varios otros países.