El vestido de la discordia: ¿quién diseñará para Melania Trump?

A veces, la moda incomoda. O por lo menos genera polémicas, como en el caso de los atuendos que usará Melania Trump durante el mandato de su marido. Algunos modistas han manifestado su total rechazo a poner su firma en los modelos, mientras que otros prefieren separar el estilo de la política y se han puesto a su disposición. Al fin y al cabo, es una manera de dar una visibilidad mundial a las creaciones de las distintas etiquetas.

Melania Trump lució en la noche previa a la investidura de su marido un vestido dorado de Reem Accra, una diseñadora libanesa. Ajustado al cuerpo y con mangas largas, el modelo recibió los halagos de la crítica especializada, que destacó la elegancia y la sensualidad de la ropa de la flamante 'First Lady' en ocasión de una cena en honor a Donald Trump.

En la mañana del 20 de enero, fecha de la investidura, Melania fue al servicio religioso que marcó el inicio de la agenda ataviada con un atuendo azul claro que lleva la firma de Ralph Lauren. El estadounidense ya había manifestado su disposición para intervenir en el armario de la primera dama. Algunos destacan la similaridad del 'look' de la esposa del presidente con el de Jackie Kennedy.

Otros estilistas que se declararon a favor de crear la ropa de la mujer de Trump han sido la española Carolina Herrera, el alemán Karl Lagerfeld, la belga Diane von Fürstenberg, el estadounidense Tommy Hilfiger y los italianos Giorgio Armani y Dolce & Gabbana.

Sin embargo, no todos aceptan que Melania se vista con sus creaciones. El caso más resonado de quienes rechazaron vestirla fue el de Tom Ford. En una entrevista con el programa The View , de la cadena ABC, el estadounidense afirmó que había tenido la oportunidad de diseñar para ella hace algunos años, pero que declinó la oferta.

Ford manifestó que su estilo no coincide con el de la flamante primera dama y que sus prendas —fabricadas en Italia— son demasiado caras para que las use la esposa de un presidente, una figura con la que "tienen que identificarse todos". Además, manifestó estar "triste" y "decepcionado" porque Hillary Clinton no accedió a la Casa Blanca.

Donald Trump salió al cruce de estas palabras en una entrevista con Fox News. Manifestó que Melania "nunca" requirió los servicios de Ford y que "no le gustan" los modelos que diseña.

Marc Jacobs, un ícono de la moda estadounidense, también se ha pronunciado abiertamente en contra de brindar sus servicios a la esposa del presidente. Según reporta WWD , el modista afirmó no tener "ningún interés" por trabajar para Melania. Expresó que prefiere dedicar sus "energías" para ayudar a la gente que resultará "dañada" por el nuevo mandatario.

Sophie Theallet fue una de las voces más críticas respecto a la nueva pareja presidencial. En Twitter, la diseñadora estadounidense afirmó no querer "asociarse de ningún modo" a la imagen de Melania Trump, por la "retórica de racismo, sexismo y xenofobia desatada por la campaña presidencial de su marido", incompatible con los "valores" que dice abrazar la modista.

A la lista de Ford, Jacobs y Theallet se suman Humberto León, Philip Lim y Derek Lam, todos ellos estadounidenses.

