Supermodelo de Victoria's Secret ayuda a comprar vivienda para un vagabundo (fotos)

Según Svetlana Chérnikova, organizadora de la iniciativa benéfica "Casa para el tío Misha", el 15 de enero la joven de origen moldavo le entregó al anciano un sobre con 1 millón de rublos (16.750 dólares).
@Regrann from @do_ras_sveta — Ребята, только что были в гостях у друга, который сейчас является опекуном, скажем так, дяди Миши. Что сказать? Он просто отлично! Семья приняла его, как родного. У него свои роскошные апартаменты, отдельная ванная комната, посуда, одежда, а главное — телевизор, по которому он смотрит матчи и, как говорит, "колдует" победу*) Мы поговорили обо всем, я склоняюсь к покупке дома, квартира ему не подойдет. Сейчас важно разыскать или восстановить паспорт, чтобы дядя Миша смог дать официальное разрешение на сбор средств. А так — обещал хозяйке дома вернуться с работы в 21:00, пришел минута в минуту*)) Ему комфортно и уютно. Друг говорит, этой ночью он спал, как убитый. Не досмотрел матч, которого очень ждал. Видимо, жизнь на улице очень его "побила" и домашнее тепло теперь усыпляет лучше всего. P.S. Сразу хочу отсечь все лишнее — скептики, недоброжелатели и те, кто знает, "как нужно помогать людям", кому помогать, когда и чем — проходите мимо. #дядямиша #домдлядядимиши #вернемдоброотдающему #Regrann
Los organizadores también informaron de que se habían reunido más de 1.7 millones de rublos (unos 30.000 dólares), una suma apropiada para comprar una propiedad en la región. Por el momento, los voluntarios han empezado con el papeleo para la compra de una vivienda para el pensionista.
Сегодня был очень душевный и светлый день, начался он со Службы в церкве, продолжился на встрече с дядь Мишей, кто не знает Д.Мишу,это самый знаменитый болельщик всего кубанского Спорта, это талисман баскетбольного Клуба локомотив-Кубань, это человек с добрыми глазами, большой седой бородой(как у дед.Мороза),человек который набивает более 600 раз мячом, Михаил Вартанович Гориян, будучи беженцем из баку, во время Нагорно-карабахского конфликта,когда тысячами вырезали армянский народ, никогда не имел своего собственного крова, постоянно скитался из одного уголка в другой, пока в конце концов не остался на улице в предверии зимы, меня и других ребят которые помогали собирать деньги на дом для Д.Мишы пригласила Светлана, она человек с большой буквы и душой, она ровно три месяца назад была инициатором создания движения "домдлядядимишы", Светлана сделала все мыслимое и не мыслимое, чтобы общество увидело проблему человека и помогло ему, на пути у Светланы встречались люди которые критиковали ее благую миссию, мол почему дяде Мише? А не дяде Пети? Или маленьким деткам? К сожалению такие люди встречаются в нашем обществе и их очень много, которые не помогают, а только вредят,но не о них пост. Самое чудесное в это день произошло чуть позже, в ресторан под свет софитов, зашла изящная девушка @xeniadeli супермодель Victoria's Secret,и просто человек с добрейшем сердцем, с конвертом в руках, в котором был 1 млн руб, отдала д.Мише обняла и поздравила с будущей покупкой нового дома, Д.Миша и все кроме Светланы были мягко говоря в шоке, Света начала плакать)) Вот такие чудеса бывают в нашей жизни, делайте добро, оно всегда возвращается) #домдлядядимиши #добро
Mijaíl Gariyan, de 68 años, llegó a la región rusa de Krasnodar en 1989 para escapar del conflicto en la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, donde fallecieron los miembros de su familia. En la ciudad de Krasnodar lo conocen como el "tío Misha". Además, es un gran aficionado del deporte y frecuentemente acude a los partidos de baloncesto, fútbol y vóleibol.
Проект #ДомДляДядиМиши успешно завершён. Накануне Дяде Мише вручили миллион рублей, собранный общими усилиями и теперь у него точно будет дом. Спасибо всем за участие! Пусть 2017-тый станет годом добрых дел! Фото Дмитрия Александрова. _____________________________________________ #крд #krasnodar #krasnodarnight #krasnodarnews #tipich_krd #tipichkrd #krasnodar_region #krasnodarcity #krasnodarregion #krasnodaring #krasnodarskiykray
Mijaíl se gana la vida vendiendo productos alimentarios en los mercados locales y en las paradas de transporte público. Anteriormente vivía en la casa de unos amigos, pero después de la muerte de estos se quedó sin hogar.
Наверняка многие из вас слышали историю Михаила Гарияна, более известного как дядя Миша. 68-летний мужчина, которого вы могли видеть на улицах города, торгующим фруктами, а также на многих спортивных соревнованиях в качестве болельщика, ищет жилье. Активисты Краснодара проводят необычную благотворительную акцию — собирают средства, чтобы купить недвижимость для дяди Миши. Акция набирает обороты: сейчас собрано уже больше полумиллиона рублей. Креативное агентство Doodah не осталось в стороне — мы сделали для дяди Миши сайт, где есть вся важная информация, реквизиты для переводов и сервис для отправки денег: http://дом-для-дяди-миши.рф/ Друзья, участвуйте в доброй акции тоже, и у дяди Миши появится свой дом! 🏡 #ДомДляДядиМиши #doodah_dsgn #d2r2 #краснодар #крд
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