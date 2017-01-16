Registrarse
20:45 GMT +316 Enero 2017
En directo
    Buscar
    Modelo Xenia Deli

    Supermodelo de Victoria's Secret ayuda a comprar vivienda para un vagabundo (fotos)

    © Foto: Instagram / xeniadeli
    Sociedad
    URL corto
    0 20142

    La conocida modelo que formó parte del elenco de Victoria's Secret Xenia Deli donó un millón de rublos para la compra de una vivienda para un anciano vagabundo en Rusia.

    Según Svetlana Chérnikova, organizadora de la iniciativa benéfica "Casa para el tío Misha", el 15 de enero la joven de origen moldavo le entregó al anciano un sobre con 1 millón de rublos (16.750 dólares).

    @eberjey by @doveshore 👙👙👙

    Фото опубликовано Xenia Deli (@xeniadeli) Ноя 28 2016 в 1:25 PST

    @Regrann from @do_ras_sveta — Ребята, только что были в гостях у друга, который сейчас является опекуном, скажем так, дяди Миши. Что сказать? Он просто отлично! Семья приняла его, как родного. У него свои роскошные апартаменты, отдельная ванная комната, посуда, одежда, а главное — телевизор, по которому он смотрит матчи и, как говорит, "колдует" победу*) Мы поговорили обо всем, я склоняюсь к покупке дома, квартира ему не подойдет. Сейчас важно разыскать или восстановить паспорт, чтобы дядя Миша смог дать официальное разрешение на сбор средств. А так — обещал хозяйке дома вернуться с работы в 21:00, пришел минута в минуту*)) Ему комфортно и уютно. Друг говорит, этой ночью он спал, как убитый. Не досмотрел матч, которого очень ждал. Видимо, жизнь на улице очень его "побила" и домашнее тепло теперь усыпляет лучше всего. P.S. Сразу хочу отсечь все лишнее — скептики, недоброжелатели и те, кто знает, "как нужно помогать людям", кому помогать, когда и чем — проходите мимо. #дядямиша #домдлядядимиши #вернемдоброотдающему #Regrann

    Фото опубликовано ОРГАНИЗАТОР & КООРДИНАТОР (@ani_mir) Ноя 7 2016 в 4:30 PST

    Los organizadores también informaron de que se habían reunido más de 1.7 millones de rublos (unos 30.000 dólares), una suma apropiada para comprar una propiedad en la región. Por el momento, los voluntarios han empezado con el papeleo para la compra de una vivienda para el pensionista.

    Сегодня был очень душевный и светлый день, начался он со Службы в церкве, продолжился на встрече с дядь Мишей, кто не знает Д.Мишу,это самый знаменитый болельщик всего кубанского Спорта, это талисман баскетбольного Клуба локомотив-Кубань, это человек с добрыми глазами, большой седой бородой(как у дед.Мороза),человек который набивает более 600 раз мячом, Михаил Вартанович Гориян, будучи беженцем из баку, во время Нагорно-карабахского конфликта,когда тысячами вырезали армянский народ, никогда не имел своего собственного крова, постоянно скитался из одного уголка в другой, пока в конце концов не остался на улице в предверии зимы, меня и других ребят которые помогали собирать деньги на дом для Д.Мишы пригласила Светлана, она человек с большой буквы и душой, она ровно три месяца назад была инициатором создания движения "домдлядядимишы", Светлана сделала все мыслимое и не мыслимое, чтобы общество увидело проблему человека и помогло ему, на пути у Светланы встречались люди которые критиковали ее благую миссию, мол почему дяде Мише? А не дяде Пети? Или маленьким деткам? К сожалению такие люди встречаются в нашем обществе и их очень много, которые не помогают, а только вредят,но не о них пост. Самое чудесное в это день произошло чуть позже, в ресторан под свет софитов, зашла изящная девушка @xeniadeli супермодель Victoria's Secret,и просто человек с добрейшем сердцем, с конвертом в руках, в котором был 1 млн руб, отдала д.Мише обняла и поздравила с будущей покупкой нового дома, Д.Миша и все кроме Светланы были мягко говоря в шоке, Света начала плакать)) Вот такие чудеса бывают в нашей жизни, делайте добро, оно всегда возвращается) #домдлядядимиши #добро

    Фото опубликовано Армен Амбарцумян (@armenio1) Янв 15 2017 в 8:50 PST

    Mijaíl Gariyan, de 68 años, llegó a la región rusa de Krasnodar en 1989 para escapar del conflicto en la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, donde fallecieron los miembros de su familia. En la ciudad de Krasnodar lo conocen como el "tío Misha". Además, es un gran aficionado del deporte y frecuentemente acude a los partidos de baloncesto, fútbol y vóleibol.

    Mijaíl se gana la vida vendiendo productos alimentarios en los mercados locales y en las paradas de transporte público. Anteriormente vivía en la casa de unos amigos, pero después de la muerte de estos se quedó sin hogar.

    Наверняка многие из вас слышали историю Михаила Гарияна, более известного как дядя Миша. 68-летний мужчина, которого вы могли видеть на улицах города, торгующим фруктами, а также на многих спортивных соревнованиях в качестве болельщика, ищет жилье. Активисты Краснодара проводят необычную благотворительную акцию — собирают средства, чтобы купить недвижимость для дяди Миши. Акция набирает обороты: сейчас собрано уже больше полумиллиона рублей. Креативное агентство Doodah не осталось в стороне — мы сделали для дяди Миши сайт, где есть вся важная информация, реквизиты для переводов и сервис для отправки денег: http://дом-для-дяди-миши.рф/ Друзья, участвуйте в доброй акции тоже, и у дяди Миши появится свой дом! 🏡 #ДомДляДядиМиши #doodah_dsgn #d2r2 #краснодар #крд

    Фото опубликовано Doodah (@doodah_dsgn) Ноя 17 2016 в 12:38 PST

    Instagram

    Busca en Instagram a SputnikMundo y descubre Rusia y el mundo gracias al poder cautivador de la imagen. ¡Contamos contigo!

    Además:

    Nuevas fotos de la 'Kim Kardashian rusa' incendian las redes sociales
    Una niña rusa, la "más linda del mundo" (fotos)
    Rusas imparables: cinco jóvenes modelos que dejaron al mundo boquiabierto (fotos)
    Etiquetas:
    recaudación, viviendas, modelos, voluntarios, Rusia
    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía FacebookComentar vía Sputnik

    Noticias

    Todas las noticias
    Todas las noticias
    Todas las noticias

    Multimedia

    El magnífico cuarteto de Liverpool
    El magnífico cuarteto de Liverpool
    El lugar del siniestro del avión de carga en Kirguistán en imágenes
    El lugar del siniestro del avión de carga en Kirguistán en imágenes
    Siniestro de avión turco en Kirguistán
    Siniestro de avión turco en Kirguistán

    Redes sociales

    sputnik.mundo
    Regístrese
    Iniciar sesiónPolítica de Privacidad
    Al hacer clic en "Registrarse", usted confirma que está de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y nos autoriza a procesar sus datos personales con arreglo a la citada Política de Privacidad.
    Recuperación de contraseña
    Iniciar sesiónPolítica de Privacidad
    Registrarse
    ¿Tiene usted una cuenta en mundo.sputniknews.com?
    No
    Registrarse

    Hola,

    No tengo una cuenta en mundo.sputniknews.com
    Regístrese¿Olvidó su contraseña?Política de Privacidad
    Registrarse

    Hola,

    Iniciar sesión
    Tengo una cuenta en mundo.sputniknews.com
    Eliminar cuenta
    ¿Está seguro que desea eliminar su cuenta de mundo.sputniknews.com?
    No
    ¡Su cuenta ha sido eliminada! Usted puede restaurar su cuenta durante los próximos 30 días al hacer clic en el enlace enviado a su dirección
    Cerrar
    Normas comunitarias

    El registro y la autorización del usuario en las páginas web de Sputnik a través de una o varias cuentas implica la aceptación de las siguientes reglas y condiciones de uso.

    El usuario se compromete a respetar la legislación nacional e internacional, a dirigirse de forma respetuosa a los demás participantes en los foros, a los otros lectores, así como a las personas mencionadas en las noticias y reportajes.

    La administración se reserva el derecho a eliminar los comentarios realizados en otro idioma distinto al usado en el contenido principal del material presentado.

    Los comentarios publicados por los usuarios en todas las versiones de la web sputniknews.com pueden ser editados.

    El comentario del usuario será eliminado si:

    • no se corresponde con la materia comentada;
    • incita al odio, la discriminación racial, étnica, religiosa, social, sexual o menoscaba los derechos de las minorías;
    • viola los derechos de los menores, pudiéndoles provocar daños de cualquier índole, en especial morales;
    • contiene ideas de carácter extremista y terrorista o que inciten a cometer acciones ilegales;
    • contiene insultos, amenazas contra otros usuarios, individuos u organizaciones, denigra la dignidad o perjudica su reputación comercial;
    • contiene insultos o mensajes que expresan una falta de respeto al personal que trabaja en Sputnik;
    • viola la privacidad, divulga datos personales de terceros sin su consentimiento, revela secretos sobre la correspondencia particular;
    • contiene descripciones o hace referencia a escenas de violencia y crueldad hacia los animales;
    • contiene informaciones sobre métodos de suicidio o incita a cometerlo;
    • persigue objetivos comerciales, contiene publicidad engañosa, propaganda política ilegal o enlaces hacia otros recursos ‘online’ que contengan tales informaciones;
    • promueve productos o servicios de terceros sin la debida autorización;
    • contiene lenguaje ofensivo y obscenidades;
    • contiene correo no deseado ("spam"), promueve el envío de estos mensajes o servicios de correo masivo y recursos para ganar dinero en Internet;
    • promueve el consumo de narcóticos o sustancias psicotrópicas, contiene informaciones sobre su producción y utilización;
    • contiene enlaces a virus u otro software dañino;
    • forma parte de acciones de movilización, en las que se envían grandes volúmenes de comentarios con contenido idéntico o similar ("flash mob");
    • el autor envía un gran número de mensajes incoherentes, cuyo significado sea difícil o, incluso, imposible de entender ("flood");
    • el autor viola las reglas de comportamiento en internet, mostrando un comportamiento agresivo, humillante o abusivo ("trolling");
    • el autor del mensaje no acata las reglas básicas del lenguaje y su texto contiene en su mayoría letras mayúsculas o no tiene los espacios correspondientes entre palabras, por ejemplo.

    La administración tiene derecho a bloquear el acceso del usuario a la página o a eliminar su cuenta sin previo aviso en caso de una violación de las normas de publicación de comentarios o si en sus acciones existen indicios de violencia.

    El usuario puede iniciar la recuperación del acceso a su cuenta enviando un mail a la siguiente dirección: moderator.mundo@sputniknews.com

    El mensaje debe contener:

    • Asunto: Restauración de la cuenta/desbloqueo del acceso
    • Nombre de acceso del usuario
    • Las explicaciones sobre el motivo de las acciones que acabaron en una violación de las reglas y en el consiguiente bloqueo.

    La restauración de la cuenta o el desbloqueo del acceso se efectuarán sólo si los moderadores lo consideran adecuado.

    En caso de violación reiterada de las condiciones de uso y un nuevo bloqueo, el acceso del usuario no podrá ser restaurado y, en consecuencia, el bloqueo será definitivo.

    Para comunicarse con el equipo de moderadores, por favor, escriba al siguiente correo electrónico: moderator.mundo@sputniknews.com

    Iniciar sesión
    Regístrese¿Olvidó su contraseña?Política de Privacidad
    Ok