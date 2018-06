El sueño de un voluntario español en el Mundial de Rusia (fotos)

En entrevista con el proyecto 'Año del Voluntario', el barcelonés contó que no puede imaginar su vida sin el voluntariado. A los 30 años de edad, Pérez ya ha participado en distintos eventos deportivos y hasta en la recolección de basura en las playas de Islandia.

© Foto : Proyecto 'Año del Voluntario'/Sergio Cuevas Pérez El voluntario español Sergio Cuevas Pérez

En el marco del Mundial de Rusia, el catalán trabajará en la ciudad de Sochi y estará encargado de auxiliar a las selecciones. Para él, su función no es una novedad: el voluntario también interactuó con los atletas en la Universiada de Kazan de 2013.

"Coordiné a los atletas, los ayudé a ubicarse. Además, colaboré en la ceremonia de las medallas y participé en la apertura y clausura", dijo el voluntario.

Fue justamente en Kazán, donde Cuevas Pérez tuvo su primer contacto real con el idioma ruso, el cual ha estudiado durante muchos años. Allá también aprendió mucho sobre las tradiciones y la cultura del país.

"La ciudad me impresionó mucho. La mezquita Qol Sarif: ¡simplemente guau! Además, conocí a mucha gente allí. No solo rusos, sino también otros extranjeros", compartió.

Voleibol vs fútbol

La experiencia de voluntariado de Cuevas Pérez ya acumula ocho años. El comienzo de su camino en el voluntariado fue el Campeonato Europeo de Atletismo, seguido de la Universiada en Kazán y el Campeonato Mundial de Baloncesto en Barcelona.

© Foto: Proyecto 'Año del Voluntario' El voluntario español Sergio Cuevas Pérez

Pese a que será voluntario en el mayor evento futbolístico del mundo, el deporte favorito del voluntario español es el voleibol.

"Antes no sabía que este era un deporte tan popular en Rusia. La primera vez que fui a un partido, los fanáticos apoyaban mucho a su equipo, era una atmósfera increíble. Y el deporte en sí es muy interesante", afirmó Sergio y agregó que también le gusta ver competiciones de atletismo y natación.

Sin embargo, como cualquier español, no es nada indiferente al fútbol. En el venidero Mundial, apoyará no solo a los equipos nacionales de España y Rusia, sino también el equipo de Islandia.

"En primer lugar, realmente me gusta Islandia. Estuve allí hace unos años, fue mi viaje favorito. En segundo lugar, es uno de los países más pequeños en participar en el Mundial. Cuando me enteré de esto, me sorprendió mucho", detalló el catalán.

De Islandia a Kamchatka

Lo más curioso es que fue a Islandia no como un turista, sino como voluntario ambiental. En la isla, ayudó a limpiar las playas locales de escombros y organizar excursiones a las montañas.

Proyecto 'Año del Voluntario'/Sergio Cuevas Pérez El voluntario español Sergio Cuevas Pérez

Fue ahí que se enamoró tanto de Islandia que, al saber de las bellezas naturales de Kamchatka, inmediatamente tuvo ganas de conocer a la región en el extremo oriente de Rusia.

"Ese es mi sueño. Mis amigos que estuvieron allí dijeron que se parece a Islandia con sus volcanes y su naturaleza. No sé cuándo, pero tengo que ir allá algún día", dijo.

Mientras que las montañas de Kamchatka solo se vislumbran en el horizonte de los planes del español, la soleada Sochi le espera para la Copa Mundial 2018. Después del torneo, planea continuar participando activamente en los principales eventos deportivos como voluntario.

"Me gusta ayudar a la gente. Creo que esto es lo mejor no solo para mí, sino para todo el mundo", afirmó.

Este año, Rusia alberga por primera vez en su historia el Mundial de la FIFA. El torneo de fútbol se llevará a cabo del 14 de junio al 15 de julio. En total, se jugarán 64 partidos en 12 estadios ubicados en 11 ciudades de Rusia: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Ekaterimburgo.

