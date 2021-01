El presidente de México planteará al G20 el tema de la "censura" en las redes sociales

"Les adelanto que en la primera reunión del G20 que tengamos voy a hacer un planteamiento sobre este asunto: no deben usarse las redes sociales para incitar a la violencia; pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa, hay que garantizar la libertad. No a la censura", dijo el jefe de Estado mexicano en conferencia de prensa.

El mandatario hizo el anuncio acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, quien explicó que México ya comenzó consultas sobre esa materia con países de la Unión Europea (UE) y ámbitos multilaterales como el G20 (Grupo de los 20 países industrializados y emergentes), que representan alrededor del 85% de la economía mundial.

"Lo que considero es que no puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas; no puede haber un organismo particular en ningún Estado nacional que se convierta en órgano de censura. La libertad debe garantizarse", subrayó López Obrador.

El líder de uno de los tres países latinoamericanos que pertenecen al G20, junto con Brasil y Argentina, explicó que su postura es que

"Si existe alguna regulación, corresponde a los Estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares", puntualizó antes de pedir al canciller Ebrard explicar las gestiones emprendidas.

El pasado 8 de enero, Twitter suspendió de forma permanente las cuentas de Trump, de su campaña electoral, y de sus partidarios, promotores de una supuesta teoría de conspiración en contra del jefe de la Casa Blanca.

La decisión que también siguieron Facebook e Instagram fue tomada después de los mortíferos hechos de violencia en el Capitolio de Washington, sede del Congreso estadounidense, cometidos el 6 de enero por seguidores de Trump que intentaron impedir la certificación de la victoria del líder del Partido Demócrata, Joe Biden, que tomará posesión del cargo el 20 de enero.