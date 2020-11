Una modelo encuentra una cámara oculta en un alojamiento de Airbnb

La mujer publicó la foto del dispositivo en su perfil de Instagram donde cuenta con unos 50.000 seguidores. Describió su experiencia como "peor pesadilla" al darse cuenta de la cámara oculta en la sala de visitas de la propiedad ubicada en el distrito de Brooklyn, Nueva York.

"La única razón por la que sabía lo que era fue por un vídeo de hace años que se hizo viral, en el que una joven modelo advirtió a otras mujeres sobre espeluznantes fotógrafos que las usaban en baños, vestuarios, etc.", escribió, advirtiendo a otras personas.

El dispositivo se ve como una clavija de enchufe con conexión para un cable USB, pero tiene una pequeña lente por encima del USB y una entrada para una tarjeta de memoria portátil en la parte trasera.

La modelo señaló que en la Policía le dijeron que su caso se encontraba en una zona gris, es decir, que no estaba claro si la cámara violaba la ley o si el anfitrión había incurrido en algún delito, porque la cámara se encontraba en las áreas comunes.

"No importaba que posiblemente me viera desnuda. Era su casa, y si estoy desnuda en las 'áreas comunes', eso es cosa mía", añade.

Según las reglas de Airbnb, no se permiten las cámaras de seguridad o dispositivos de grabación en espacios privados. La plataforma requiere que la información de todo tipo de equipo de grabación esté incluida en la descripción de la propiedad.

"Los usuarios que violen esta política", según la compañía. Sin embargo, como indicó la modelo, la oferta de vivienda siguió activa.

Asimismo, recomendó a todos los usuarios de ese tipo de servicios que 'revisen minuciosamente' los espacios que alquilan y pidió compartir su publicación para que más gente esté al tanto.

"Mi privacidad fue violada y utilizada para Dios sabe qué. Me robaron la tranquilidad y ni siquiera me permitiré pensar cuánto peor podría haber sido esto si mi hija hubiera estado conmigo. Por favor, protéjanse porque estos sistemas no lo harán. Sepan cómo es una cámara oculta y revisen a fondo los espacios que alquilan. Por favor, compartan, reenvíen y hagan correr la voz", aconsejó.