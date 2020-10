¿Cómo evitar robos en el Amazon Prime Day?

El Amazon Prime Day es uno de los momentos más importantes del año para el gigante de comercio electrónico. En 2019, el portal vendió más de 175 millones de productos y facturó más de 2.000 millones de dólares. Su nueva edición se celebrará los días 13 y 14 de octubre y atraerá a millones de usuarios de todo el planeta en búsqueda de ofertas en textil, tecnología o cultura.

Días suculentos para compradores, vendedores y multinacional, pero. Los eventos que implican un gran volumen de tráfico en la red suelen atraer a numerosos criminales que buscan hacerse con el dinero de las compras. Es más, según el estudio de la empresa de ciberseguridad Check Point, en el último mes se han incrementado en un 20% el número de dominios registrados con las palabras Amazon o Prime.

Estos sitios web falsos tienen una interfaz similar a la de Amazon y se utilizan para robar los datos bancarios de un comprador o infectar su ordenador con un virus. Páginas a las que llegan a través de ofertas falsas o mensajes de texto y e-mail en los que se suplanta a una marca.

"Es crucial ser consciente de que los cibercriminales también se están preparando para estos días, por lo que un clic en el enlace equivocado puede poner en riesgo nuestra información personal e incluso generar pérdidas económicas", advierte Omer Dembinsky, director de inteligencia de datos de Check Point.

Por este motivo, los especialistas en ciberseguridad lanzan una serie de consejos para poder realizar las compras oportunas sin ningún peligro. Lo primero, para evitar estas páginas falsas recomiendan fijarse en la ortografía del dominio. Por ejemplo, si en vez de poner Amazon, aparece a Amaz0n. También si el dominio es .co y no .com. Además, es importante observar si el sitio cumple con el protocolo de seguridad. Para ello tiene que aparecer un candado antes de la URL y empezar con https.

Check Point advierten que un vendedorl o la fecha de cumpleaños. Añade que tampoco son de fiar las ofertas que sobrepasan los términos de la lógica. "Si te ofrecen una rebaja del 80% en el último modelo de smartphone, y además se trata de una oferta personalizada y con tiempo muy limitado, entonces no se trata de una ganga, sino de un engaño", explican desde la compañía.

Por último, sugieren utilizar tarjetas de crédito antes que de débito para las compras online y no realizarlas conectados a una red wifi pública. Estas no están protegidas y podrían ser vía de entrada de un ciberdelincuente a los datos personales de cualquier usuario.