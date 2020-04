Estafadores amenazan a internautas con contagiarlos con COVID-19

"Las amenazas de hoy se han convertido en las más avanzadas, los delincuentes mejoraron la extorsión, que es una forma popular de chantaje utilizando grabaciones de vídeos íntimos desde la cámara web y la pantalla que prueban la afición de la víctima por el contenido pornográfico", dice el estudio.

Los expertos destacan que si antes los hackers "amenazaban con enviar esas grabaciones a todos los contactos de la víctima, ahora lo hacen prometiendo contagiar con el COVID-19 al internauta y toda su familia, si no paga el rescate".

En la mayoría de los casos la víctima potencial al recibir ese tipo de amenazas, está confundida, entra en pánico y transfiere dinero a la criptocartera del delincuente.

"No obstante, se debe tener en cuenta que esa medida no da ninguna garantía, y es probable que el chantajista no se detenga y exija sumas cada vez más elevadas", advierten los especialistas de ESET.

Las más eficaces son las medidas preventivas.

"ESET recomienda usar los programas antivirus integrales con módulos adicionales como antispam, antiphishing y el de protección de correo electrónico, así como limitar el acceso a la cámara web y el navegador web del dispositivo para las personas ajenas", indica el informe.