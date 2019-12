Familiares de desaparecidos exigen al Gobierno mexicano buscar en vida a los que faltan

"Tuvimos varias actividades que buscan presionar al Gobierno para que nos otorgue el apoyo de la seguridad federal, que se nos ha negado para las búsquedas en vida de las personas desaparecidas", explicó a Sputnik Lucy López Castruita, una de las madres organizadas para estas protestas, originaria de Torreón, Coahuila.

López Castruita busca a su hija Irma Claribel Lamas López que desapareció el 13 de agosto de 2008 cuando, según denuncia su madre, fue enganchada por una red de trata. "La enganchó una amiga, que la conocía de chiquita y aunque yo no la dejaba ver a esta amiga, mi hija se me iba de repente. Entonces, conocieron a una tercera persona en una discoteca, que las llevó a Saltillo (otra ciudad de Coahuila)", explicó, "y ahí se pierde la pista".

López comentó que el grupo de familiares organizados en torno a la Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos provienen de distintos colectivos de este tipo del país o bien buscan de manera individual; pero tienen en común la promoción de búsquedas en cárceles, hospitales, así como en registros de trabajadores sexuales con que cuentan algunas autoridades locales en México.

Buscar en vida

"Nosotros, como buscadores, le apostamos a la vida, a que nuestros hijos están con vida y nos están esperando; no nada más en las fosas clandestinas en las que la autoridad se ha enfocado", sostuvo.

Aunque López Castruita ya había pedido la presencia de tropas federales para una búsqueda a realizarse en el estado de Jalisco con cuatro meses de antelación, se le fue negada. Ella tiene experiencia en haber participado en otras caravanas de familiares de desaparecidos en los estados de Torreón y también en Michoacán.

"Sabemos que la búsqueda en vida da resultados y por eso le apostamos. Sabemos que hay muchos desaparecidos esperándonos con vida en Ceresos (centros de reclusión) o en plazas públicas como indigentes. Nos han dado pistas de haber visto algunos de ellos como indigentes y coincide con la descripción, pero necesitamos que se les haga una prueba de ADN", explicó.

Así le pasó a ella, que llegó hasta una joven en situación de calle en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a partir de una pista que surgió en una de las búsquedas en vida que hicieron en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Familiares de los desaparecidos protestan en Ciudad de México © Sputnik / Eliana Gilet

Familiares de los desaparecidos son atendidos por funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas © Sputnik / Eliana Gilet

"Me dediqué a investigar yo sola esa pista durante un año. Parece que sí es ella pero no se le pudo hacer pruebas de ADN. Estuve con la chica pero ella no me recuerda ni yo la pude reconocer tan fácilmente, porque está mal de sus facultades mentales. Le han dado un trato muy malo, la han trabajado mucho y ha estado muy drogada siempre. Entonces no pude reconocerla tan fácilmente", explicó en diálogo con Sputnik.

Ese análisis de ADN que Lucy López necesita para confirmar si esa joven que halló en las calles de Guadalajara es su hija desaparecida once años atrás, corresponde a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la delincuencia organizada (Seido) una instancia de la Fiscalía General de Justicia donde está radicada la denuncia, además de otra que corresponde a la justicia local de Coahuila.

"El problema fue que en Seido me dijeron que no podían hacer el ADN porque estarían violando sus derechos. Entonces, ahora estamos buscando la vía mediante una solicitud de la comisión nacional de derechos humanos para que se pueda hacer la confronta genética", sostuvo.

Por otra parte, López Castruita señala que en la otra causa que está abierta por la desaparición de su hija en la justicia local, el avance ha sido nulo. "La autoridad de Coahuila no ha investigado, todo lo he hecho yo, así como las líneas de investigación que tiene la Seido también se las he dado a partir de mis investigaciones", sostuvo López.

Este reclamo replica en casi todas las familias que han sido víctimas de este delito de alta gravedad: que son ellos quienes hacen las investigaciones que le corresponden a la autoridad.

Una semana de manifestaciones

La Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos comenzó en el Monumento capitalino a la Madre, luego se manifestaron junto a la entrada del Palacio Nacional de la Ciudad de México, sede del Gobierno Nacional, también "enterraron" las malas prácticas de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) que está encargada del reparto de las finanzas para sostener algunas de las necesidades de las familias de las víctimas de este delito gravísimo, incluidas las búsquedas que las familias promueven y organizan, ya sean en fosas clandestinas o en vida, como pide este grupo.

Pero durante la manifestación que se dio frente a la CEAV, las familias denunciaron que quienes promueven la búsqueda en vida han tenido un trato discriminatorio por parte de la Comisionado Karla Quintana y su equipo.

"El licenciado Enrique Irazoque, director general de acciones de búsqueda de la CEAV, nos dijo que no hay seguridad federal para nosotras porque no tienen personal para trabajar fuera de la Ciudad de México. Nos dijo que nos fuéramos a la búsqueda en vida con los estatales de Jalisco, pero las familias no confían en ellos", explicó López Castruita a Sputnik.

"Al final aceptamos ir con ellos, metimos los oficios de solicitud y tampoco nos dieron respuesta en tiempo y forma. Cuando estábamos por iniciar la búsqueda en Jalisco, nos dijeron que no irían con nosotras y no pudimos arriesgar así a las madres", sostuvo.