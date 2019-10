Acusan a un niño de nueve años de asesinar a cinco personas

El suceso, ocurrido en abril de 2019 al suroeste de Chicago, causó la muerte de un niño de un año, de otros dos de dos años, de un hombre de 34 y de una mujer de 69 años, informa la agencia estadounidense AP.

El forense del condado de Woodford, Tim Ruestman, afirmó que el incendio fue intencionado. El fiscal local, Greg Minger, no reveló detalles sobre el sospechoso: no se sabe si mantenía algún tipo de relación con las víctimas.

"Fue una decisión difícil. Es una tragedia, estamos acusando a una persona muy joven de uno de los crímenes más graves que tenemos. Pero creo que hay que hacerlo", señaló.

Un gran desafío para los fiscales será probar que el niño tuvo la intención de matar, condición imprescindible en los casos de asesinato en primer grado, explicó Gus Kostopoulos, el defensor del menor en Chicago.

"Los niños de nueve años no saben que Santa Claus no existe. No saben que la gente muere y no vuelve a la vida. No sé si los niños de nueve años pueden tener la intención de cometer un asesinato", comentó.

En caso de ser condenado, el niño podría pasar al menos cinco años en libertad condicional y hasta un máximo de 21. Podría someterse a una terapia y asesoramiento especiales.