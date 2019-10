Francia evaluará los mecanismos contra radicalización en sus cuerpos de seguridad

"Me dirán que el riesgo cero no existe, es cierto, pero es nuestra responsabilidad no aceptar ningún defecto y siempre cerrar las grietas", resaltó Philippe.

A petición del primer ministro, la Inspección de los servicios de inteligencia (ISR, por sus siglas en francés) deberá revisar en profundidad los mecanismos existentes para detectar y afrontar los procesos de radicalización en todas las estructuras involucradas en la lucha contra el terrorismo.

"Ella [la revisión] dirá si los medios de detección e información estaban en su lugar en la dirección de inteligencia de la Prefectura de París y si funcionaban bien", dijo el jefe del Gobierno.

Philippe anunció esta decisión después de que un funcionario de la Prefectura de París, la sede central de la Policía, matara a puñaladas el 3 de octubre a cuatro compañeros.

Más tarde se supo que el agresor, abatido a tiros en la escena, se había radicalizado tras convertirse al islam, mantenido contacto con grupos extremistas y planeado su ataque.