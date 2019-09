Zarif afirma que Irán se enfrenta a una ciberguerra desatada por EEUU

"No tenemos ninguna preferencia en cuanto a sus elecciones para entrometernos en ellas. No nos entrometemos en los asuntos internos de otros países, pero hay una ciberguerra en curso. EEUU ha empezado esa guerra al atacar nuestras instalaciones nucleares de una manera extremadamente peligrosa e irresponsable que pudo haber matado a millones de personas", declaró Zarif en una entrevista con el programa Meet the Press.

El canciller iraní puso como ejemplo los ataques de día cero y actos de sabotaje realizados con el gusano informático, en el marco de una ciberofensiva encubierta, Operación Juegos Olímpicos, que Estados Unidos y, posiblemente, Israel habrían lanzado en 2006 contra el programa nuclear iraní.

"Hay una ciberguerra e Irán se enfrenta a ella", reconoció.

Acto seguido, el ministro advirtió que "cualquier guerra que EEUU comience, no va a poder terminarla".

El gusano informático Stuxnet, identificado en 2010, es un código malicioso que ataca ordenadores del sistema operativo Windows a través de vulnerabilidades de día cero.

Se había utilizado en 2009 y 2010 para infectar ordenadores en varias entidades iraníes, entre ellas la planta nuclear iraní de Bushehr, y fue detectado desde entonces en otros países como Indonesia, la India, Azerbaiyán, Pakistán y EEUU.