Miles de afectados en Perú y Bolivia por erupción volcánica

Las cenizas del volcán Ubinas, el más activo del Perú, han cruzado las fronteras de Bolivia, afectando a miles de familias. La población se queja de problemas de salud y las autoridades recomiendan a la población no salir de sus casas hasta que el peligro termine.

Casi 30.000 vecinos, 633 instituciones educativas y 20 centros de salud que se encuentran en la zona cercana al volcán se han visto afectados por la erupción, indica el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Perú. La población se queja de problemas respiratorios e irritación de ojos y algunos animales han fallecido.

En Bolivia, la nube de cenizas ha llegado hasta la localidad boliviana de Santiago de Machaca y ha causado no sólo el desconcierto de los habitantes, también los primeros problemas de salud. Respirar sin mascarilla se ha convertido en una tarea difícil. Las autoridades recomiendan a la población no salir de sus casas hasta que el peligro termine.

© REUTERS / David Mercado Niños de Santiago de Machaca (Bolivia) usan máscaras para protegerse de las cenizas del volcán Ubinas, el 21 de julio de 2019

Estado de emergencia en Perú

El pasado 19 de julio se registraron tres explosiones del volcán que generaron energías equivalentes a sismos de magnitudes de 5.8, 5.3 у 4.1. Las autoridades de Perú han declarado el estado de emergencia por 60 días en 12 distritos.

"He visto en varios procesos eruptivos al volcán Ubinas, nunca lo he visto en estas características. No solamente es la columna, sino que la fuerza con la que ha emanado gases ha llevado incluso material sólido", afirma el presidente de Perú, Martín Vizcarra.

La ceniza emitida por el volcán más activo de Perú, que comenzó a lanzar gases el pasado 17 de julio, alcanzó una altura de más de cinco kilómetros sobre el cráter.

La ministra de Salud, Zulema Tomás, comentó que el Gobierno está analizando la posibilidad de reubicar a los ciudadanos que residen en las zonas afectadas, pero enfatizó que hay muchas familias que no quieren abandonar sus viviendas.

"En un primer momento hubo una pequeña evacuación, pero luego regresaron a sus casas. Las personas de varios poblados no quieren abandonarlas. Se está viendo la posibilidad de reubicarlos. Las zonas de albergue están preparadas, como así lo teníamos planificado, pero aun así no han querido abandonar sus viviendas", afirmó la titular de Salud a la prensa local.

Zulema Tomás explicó que se ha enviado más de 3.000 mascarillas, lentes y gotas a las zonas de San Juan de Tarucani (Arequipa), Ubinas (Moquegua) y Puno.