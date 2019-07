Exjerarca argentino: la conferencia hemisférica es relevante en lucha contra terrorismo

"Estas conferencias son importantes, la lucha contra el terrorismo es un problema a nivel global, Argentina ha sido víctima de dos atentados en la década del 90, y esto exige una respuesta coordinada de los diferentes países, no solo el terrorismo de carácter religioso sino también el narcoterrorismo", afirmó Tello, licenciado en ciencias políticas y actual docente en la Universidad Nacional de La Plata.

En Argentina ocurrió un atentado contra la embajada de Israel en 1992, que causó 22 muertos y 242 heridos, y otro contra la Asociación Mutual Israelita Argentina el 18 de julio de 1994, que dejó 85 fallecidos.

Tello añadió que lo importante de la conferencia "es que se tomen medidas coordinadas de los Estados a fin de tratar el problema porque hasta ahora lo que ha sido Naciones Unidas, ha sido muy poco lo que se ha podido hacer en cuanto a encontrar fórmulas".

De hecho, el terrorismo a nivel de la Organización de las Naciones Unidas "hoy no está tipificado, cada país o en algunas regiones tienen una tipificación particular, pero no a nivel global, porque hay países que consideran determinados actos como terroristas y otros que no", afirmó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino informó en un comunicado que para esta conferencia "se ha invitado a los cancilleres y a las más altas autoridades nacionales en materia de contraterrorismo de cerca de 20 países del hemisferio".

La anterior Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo fue en Washington el 11 de diciembre pasado.

En esa instancia pasada, Argentina junto con Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago debatieron "sobre la amenaza terrorista al continente americano y se comprometieron a reforzar el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y la cooperación entre las agencias de los Estados tanto a nivel nacional como entre los países del hemisferio", informó la Cancillería argentina en un comunicado.

Registro de terroristas

El Gobierno argentino creó este miércoles un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo, según el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Al respecto, Tello afirmó que "cualquier registro que sirva para luchar contra el terrorismo es útil, sirve para cuidar a la población porque esto permite anticipar [un posible atentado], el problema es políticamente por qué se hace ahora y por qué no se hizo antes".

Agregó que cree que se hace ahora porque "hay una necesidad de complacer a EEUU, hay una presión norteamericana en esta dirección".

La creación de este registro en Argentina ocurre luego de que un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a la prensa que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, instará a sus pares de América Latina a que redacten un comunicado comprometiéndose a sancionar a organizaciones terroristas y a quienes las financian en el hemisferio occidental.

Pompeo llegará el 19 de julio a Argentina donde se reunirá con el presidente Mauricio Macri y asistirá a la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.

El secretario de Estado estadounidense visitará posteriormente Ecuador, México y El Salvador.