El ataque a 'Big Papi' conmociona al mundo del deporte

Actualmente el exbeisbolista está recuperándose de una cirugía de urgencia que le hicieron en un hospital después de que una bala le atravesara el estómago, comunicó el portavoz de la Policía Nacional Dominicana, Félix Durán Mejía. Según Mejía, su condición es estable y Ortiz ya está fuera de peligro.

El exbeisbolista no fue la única persona que resultó herida por el motociclista. Otro herido fue el presentador de televisión Jhoel López. No obstante, el hombre no necesitó ser operado, ya que la bala entró y salió de su cuerpo.

Varias personas fueron detenidas en relación con este tiroteo. Los testigos atraparon y golpearon a un sospechoso inmediatamente después de que Ortiz recibiera el disparo.

El mundo deportivo se quedó impactado por este crimen. El equipo de béisbol Boston Red Sox ofreció a la familia de Ortiz los recursos necesarios que el deportista podría necesitar durante su recuperación.

"Es una locura escuchar lo que le sucedió a David Ortiz. Esto demuestra que cualquiera puede estar en peligro en cualquier momento, sin importar su estado. Recupérese pronto, Big Papi. Rezo por usted", declaró el lanzador de los New York Yankees Néstor Cortés, citado por CNN.

"Mis pensamientos y oraciones están con David Ortiz y su familia. Un hombre que define la ciudad de Boston. Recupérate, Big Papi", escribió el exjugador de la NFL Tedy Bruschi en su cuenta de Twitter.

David Ortiz debutó en las Grandes Ligas de Béisbol en 1997. El deportista jugó 20 temporadas y ganó tres veces las Series Mundiales de la MLB. El legendario beisbolista se retiró del deporte en 2016.