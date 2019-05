Rusia rechaza las acusaciones de EEUU de violar el tratado sobre ensayos nucleares

"Rechazamos categóricamente esas acusaciones", dijo el embajador.

En su opinión, las acusaciones de EEUU parecen un "ataque bien planificado" no solo contra Rusia, sino también "contra el régimen de control del armamento y contra toda la arquitectura de estabilidad estratégica".

© Sputnik / Ruslan Krivobok Rusia denuncia que EEUU busca reescribir los tratados de misiles nucleares

La embajada rusa declaró además que las afirmaciones de EEUU de que Rusia viola el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) son consecuencia de la suspensión del diálogo entre las partes.

"Las acusaciones de violación del START III inducen a error y son consecuencia de la suspensión del dialogo sobre la estabilidad estratégica en el que estaba interesada Rusia", dice la declaración de la embajada.

El director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), Robert Ashely, declaró que, según cree Estados Unidos, Rusia no respeta la moratoria a los ensayos nucleares y sigue desarrollando su potencial nuclear.

Sin embargo, a diferencia de Rusia, Estados Unidos no ratificó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y por lo tanto no tiene compromisos que emanen de ese acuerdo.

"Rusia está entre los países que ratificaron el TPCE y siempre hemos invitado a Estados Unidos a hacer lo mismo, pero lo que hemos oído hasta ahora no infunde optimismo porque EEUU no piensa unirse a ese acuerdo", dijo Antónov.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996 pero no entró en vigor porque no lo firmaron o no lo ratificaron varios países, entre ellos EEUU.

Todos los países de Europa, incluidos Rusia, Reino Unido y Francia, ratificaron el TPCE. En 2013, el presidente Barack Obama declaró que lograría que el documento fuera ratificado por EEUU para 2016, pero allí quedó.

En cuanto al Nuevo Tratado START (conocido también como START III), EEUU y Rusia se comprometieron a reducir sus arsenales hasta 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes, desplegados y en reserva, para el 5 de febrero de 2018.

Suscrito en 2010, el acuerdo entró en vigor en 2011 por un periodo de diez años, prorrogable por cinco años.

Las conversaciones ruso-estadounidenses para extender el tratado se han atascado debido a los recelos recíprocos sobre el desarrollo de nuevas armas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el 3 de mayo que su administración planea entablar pronto conversaciones con Rusia sobre un nuevo acuerdo sobre armas nucleares, y señaló que estas incluso podrían incluir a China.