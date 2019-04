Estos son los 5 estados más violentos de México

Sin embargo, en algunos estados la situación es peor que en otros. Te presentamos los cinco donde este flagelo tiene mayores impactos, como deja de relieve el Índice de Paz México 2019, llevado adelante por la organización no gubernamental Institute for Economics and Peace, un 'think tank' con sede en Australia.

© Foto : Notimex/Jose Pazos López Obrador promete revertir violencia y garantizar la paz en México

Baja California

Presenta las tasas más altas de delitos cometidos por el crimen organizado y con armas de fuego. Con una tasa de casi 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, este estado vive una de las situaciones más dramáticas del territorio y las cosas solo empeoran. En comparación al 2017 la misma tasa creció un 13%. Su capital, Tijuana, es considerada como una de las más peligrosas del mundo.

Guerrero

Registra el mayor número de asesinatos políticos de 2018, con 32 casos. Su tasa de homicidio es de 70 por cada 100.000 habitantes. Además sufrió un incremento de 16% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada y de 8% en la tasa de delitos cometidos con armas de fuego, con respecto a la medición anterior. Tuvo un aumento del 31% en delitos como la extorsión.

Más datos: Violencia en México causa más de 8,7 millones de desplazados internos

Colima

Este pequeño estado tiene la tasa de asesinatos más elevada del país, con 95 por cada 100.000 habitantes. Además sufrió un aumento de 40% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada. Delitos como extorsión, secuestro y trata de personas crecieron más de un 200% solo en 2018.

Calificadora Moody's: la violencia y la inseguridad son riesgos cada vez mayores en México https://t.co/89tg9EIrBp — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 5 de marzo de 2019

​Quintana Roo

Es la primera vez que este estado caribeño se ubica entre más violentos del país. Lo que sucede es que desde 2016, viene experimentando incrementos crímenes cometidos con violencia, homicidio, perpetrados por la delincuencia organizada (incremento del 21% en 2018, lo que a su vez duplicó la tasa de homicidios que pasó de 22,6 en 2017, a 46,7 por cada 100,000 habitantes) y delitos cometidos con armas de fuego. Su tasa de extorsión se disparó 70% y se ubicó como una de las más altas en el territorio nacional.

© Sputnik / Eliana Gilet Víctimas de la violencia reclaman mejor atención en México (fotos)

Chihuahua

En el quinto estado más violento se incrementaron las tasas de los delitos cometidos con armas de fuego (19% más) y las de homicidios en un 12%, lo que representa casi 61 muertes por homicidio cada 100.000 habitantes. El informe advierte que aun cuando hayan disminuido la actividad del crimen organizado, la presencia de cárteles no. Explica además que hay ciertas actividades de la delincuencia organizada que se vuelven difícil de medir, como la tala ilegal.

"Es evidente que en los últimos años se ha incrementado la tala ilegal en las zonas boscosas del estado. Esta actividad resulta atractiva para los cárteles por ser un negocio lucrativo y una oportunidad de diversificar sus ingresos —que fluctúan según los precios de la amapola y la mariguana—, además de que libera más tierras para la producción de sustancias ilícitas", sostiene.