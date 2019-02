Trump habría dado a Putin más crédito que a Inteligencia de EEUU sobre misiles norcoreanos

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, dio a su par ruso, Vladímir Putin, más crédito que a los informes de la Inteligencia nacional sobre el alcance de misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte, reveló al canal CBS el ex director en funciones del FBI, Andrew McCabe.

Por un colega McCabe se enteró de que Trump puso en duda durante una reunión con oficiales de Inteligencia que Pyongyang fuera capaz de atacar el territorio de EEUU con misiles balísticos.

"Y no lo creía porque el presidente Putin le había dicho que no lo podían. El presidente Putin le había dicho que los norcoreanos en realidad no tenían esos misiles", citó McCabe, ausente en aquel encuentro, a un colega.

Cuando oficiales de Inteligencia replicaron que eso no se correspondía con la información disponible, Trump supuestamente les contestó: "No me importa. Creo a Putin".

Corea del Norte realizó en 2017 numerosas pruebas de proyectiles balísticos, incluyendo el lanzamiento de dos supuestos ICBM capaces de alcanzar el territorio de EEUU y misiles de alcance intermedio que sobrevolaron la isla japonesa de Hokkaido.

También llevó a cabo el sexto ensayo nuclear —el de una bomba de hidrógeno para ser colocada en misiles de largo alcance— a pesar de que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU le prohíben desarrollar tales actividades.

El gobernante norcoreano, Kim Jong-un, anunció la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles balísticos a partir del 21 de abril, así como el cierre del sitio de ensayos atómicos Punggye-ri , en el marco del proceso de normalización de las relaciones con Corea del Sur y EEUU.

Trump y Kim se dieron cita por primera vez en junio pasado, en Singapur, en un encuentro histórico en el que expresaron su compromiso con la desnuclearización total de la península de Corea.

Su segunda reunión tendrá lugar en Hanói los días 27 y 28 de febrero.

