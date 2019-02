El mundo en un callejón sin salida: ¿qué se espera de la conferencia de seguridad de Múnich?

El informe, titulado 'Gran rompecabezas: ¿quién recogerá las piezas?', presenta una base para discusión en la conferencia. Los temas centrales son la destrucción del viejo orden mundial y la creciente competencia entre las potencias mundiales.

A pesar de que la conferencia de seguridad de Múnich es una plataforma global única que permite a las élites internacionales —incluso opuestas o enemigas— debatir las políticas de seguridad, el director de programas del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, Iván Timoféyev, señaló en declaraciones a Sputnik que no vale la pena esperar soluciones revolucionarias de la conferencia de este año porque son difíciles de encontrar.

"El mundo está cambiando rápidamente. Sería conveniente pensar en una nueva realidad, no permitir que la situación se deteriore. Hace falta no solo hablar de los hechos, sino elaborar algunas acciones conjuntas, incluso con Rusia y China, sin contraponer Occidente a no Occidente", comentó el experto a la agencia.

Timoféyev observó que una concentración de análisis de alta calidad del informe limita con una gran confusión de los autores que ha crecido notablemente en comparación con los textos de los años anteriores.

"Por un lado, constatan que la situación está empeorando, pero, por otro, el empeoramiento no se controla, ni tampoco se ven los límites de este empeoramiento. Se pierde el control de los procesos internacionales".

Los autores admiten que EEUU es uno de los perturbadores del 'statu quo', pero también critican a Rusia y a China.

"La confusión está en la ausencia de las respuestas a las preguntas: ¿qué hacemos? y ¿dónde vamos?"

Según el interlocutor de la agencia, a pesar de la alta calidad del informe, este no ofrece ninguna solución. "Y esta ausencia se compensa con unas tesis triviales de que el viejo orden está muriendo mientras que el nuevo todavía no ha nacido".

Estas mismas tesis las utilizan también los políticos sin proponer soluciones.

"Estamos en un callejón intelectual sin salida. Todos se dan cuenta de que el mundo ya ha ido más adelante y las tesis se han vuelto inadecuadas. Y hay una preocupación sobre qué hacemos con esto. Quizás haya miedo a reconocer ciertas cosas bastante desagradables", opinó.

El experto observó que en EEUU no hay unanimidad respecto al cambio de la situación en el mundo. De acuerdo con Timoféyev, las autoridades oficiales de EEUU ni siquiera plantean la idea de sentarse a negociar con otros actores, mientras que "una gran cantidad de estadounidenses y ex altos funcionarios, que pueden permitirse expresar su propia opinión no oficial, sí que están preocupados por la política de EEUU".

"No vienen ideas concretas ni nuevas de EEUU que unan a la comunidad global. Solo echan la culpa a China y Rusia. Esto no es una postura de un verdadero líder", enfatizó.

Los autores del informe elaboraron también una lista de conflictos potenciales en este año 2019, que incluye a Venezuela. Según Timoféyev, los temores sobre la situación en este país latinoamericano son justos, puesto que "hay mucha presión sobre Maduro y allí puede haber grandes perturbaciones internas por las sanciones estadounidenses, y EEUU tampoco descarta una intervención militar. Realmente, la situación es seria y peligrosa".

Además de Venezuela, la lista de focos de conflictos incluye a Yemen, Afganistán, las tensiones entre EEUU y China, la confrontación entre Arabia Saudí, EEUU, Israel e Irán, la situación en Siria, Nigeria, Sudán del Sur, Camerún y Ucrania.

La Conferencia de Seguridad de Múnich se celebrará del 15 al 17 de febrero. Rusia será representada por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

En 2007, el presidente ruso, Vladímir Putin, presentó su histórico discurso en la conferencia de Múnich, que más tarde sería catalogado como el hecho que marcó el antes y el después en las relaciones entre Rusia y el mundo transatlántico. Durante aquella intervención el mandatario afirmó que el "modelo unipolar es inadmisible e imposible para el mundo contemporáneo".

