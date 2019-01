La verdad sobre el 11S "no puede mantenerse en secreto para siempre"

El grupo de piratas informáticos The Dark Overlord —'El señor oscuro', en inglés— ha divulgado dos tandas de la "verdad sobre el 11S". No obstante, los datos publicados todavía no parecen contener revelaciones escandalosas. Sputnik conversó con una exanalista del Pentágono para saber si las autoridades del EEUU tienen algo que temer.