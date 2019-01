¿Quiénes son los hackers que amenazan con revelar la verdad sobre el 11S?

El equipo aseguró disponer de documentos robados a las aseguradoras y agencias gubernamentales que están relacionados con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, ocurrido el 11 de septiembre del 2001.

Fue el 31 de diciembre cuando el grupo The Dark Overlord compartió un enlace a un archivo encriptado de 10GB que, según ellos, contiene documentos comprometedores sobre el ataque terrorista del 11S.

Los hackers advirtieron que podrían publicar más datos, salvo que las personas involucradas realizaran un pago con bitcoins, así que sus nombres no aparecieran en los documentos. Al mismo tiempo, los piratas informáticos se mostraron dispuestos a negociar la venta de dicha información secreta a distintos grupos terroristas, Gobiernos extranjeros y medios de información.

Hasta el momento, los miembros de The Dark Overlord compartieron los primeros 650 documentos de los 18.000 anunciados. Aunque estos no parecen contener revelaciones escandalosas, el grupo asegura que el resto de los archivos contiene información mucho más comprometedora y "verdadera" sobre las autoridades, las empresas y los servicios secretos involucrados.

¿De dónde se filtra la información más secreta?

El equipo explica que durante los procedimientos judiciales, relacionados con el atentado, los servicios de seguridad nacional les otorgaban información confidencial a las empresas, exigiendo que los datos se destinaran al uso interno y se eliminaran después.

"Sin embargo, los humanos no son perfectos, y muchos de los documentos no acabaron siendo eliminados. Cuando hackeamos a todas estas empresas de abogados, bancos de inversión y aseguradoras, descubrimos los secretos más jugosos que el Gobierno nos pueda ofrecer", explican los chantajistas, citados por Forbes.

¿Quién es 'el señor oscuro' y cuál es su táctica?

Inicialmente, el grupo de hackers se ocupaba de vender la información robada, pero más tarde pasó a la extorsión. Es decir, The Dark Overlord suele exigir dinero a cambio de que los datos secretos no se hagan públicos.

En particular, el grupo hackeó centros médicos y publicó datos confidenciales de los clientes para obligar a las víctimas a pagar por su eliminación. Además, compartió una temporada completa de la serie de Netflix 'Orange is the New Black' antes del estreno.

Los expertos de ciberseguridad constatan que todas las entidades que tratan con los datos personales de sus clientes son víctimas potenciales de The Dark Overlord. Al mismo tiempo, al apoderarse de algunos documentos, los hackers siempre pueden exagerar al hablar de la cantidad y la sensibilidad de los datos que poseen para sembrar más pánico.

En lo que respecta a la información del 11S, cabe reconocer que desde entonces ya han pasado más de 17 años, por lo tanto, algunos documentos de aquella época ya podrían estar desclasificados o publicados, destacan expertos citados por Forbes.

En este contexto, el experto en ciberseguridad de ESET UK, Jake Moore, constató que la víctima de los chantajistas no sabe si tiene que pagar por no revelar una información verdaderamente peligrosa —a menos que se dé cuenta del robo de los datos más confidenciales—.

El especialista aconsejó a las empresas que nunca paguen rescates a los piratas informáticos, dado que no existe ninguna garantía de que los hackers posean una información verdaderamente peligrosa. Uno tampoco puede estar seguro de que los piratas no la hayan vendido ya a alguien.

