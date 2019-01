Un grupo de hackers revela la primera fracción de la "verdad sobre el 11S"

Fue el 31 de diciembre cuando el grupo The Dark Overlord compartió un enlace a un archivo encriptado de 10GB que, según ellos, contiene documentos comprometedores sobre el ataque terrorista del 11S.

Los piratas prometieron publicar más y advirtieron que cualquier persona preocupada por la aparición de su nombre en los documentos puede hacer que sean retirados a cambio de un pago en bitcoins.

Según el mensaje de los hackers, ellos disponen de un total de 18.000 documentos (o 10GB de datos), presuntamente robados a aseguradores, abogados y agencias gubernamentales.

Además, The Dark Overlord se mostró dispuesto a vender claves de decodificación que permiten desbloquear los archivos. El grupo ya aseguró haber recibido un pago de 12.000 de dólares, y por lo tanto reveló el primer 'estrato' de los datos e hizo públicos los primeros 650 documentos.

El equipo agrega que existen otros cuatro estratos que contienen una información cada vez más secreta y peligrosa y representan "más verdad".

Para otorgar el acceso completo a la información, los hackers exigen una suma de dos millones de dólares en bitcoins. A este respecto, ofrecen los documentos a grupos terroristas, Gobiernos extranjeros y medios de información.

No obstante, el "primer estrato" de los datos, que ya está publicado, no parece contener revelaciones escandalosas. Al mismo tiempo, contiene unos auténticos documentos del servicio de seguridad del aeropuerto y unos detalles de los pagos de seguro.

Al manifestar su seriedad, los miembros del grupo pidieron más pagos por la información "verdadera" y comprometedora sobre las autoridades, las empresas y los servicios secretos involucrados.

El grupo The Dark Overlord se hizo conocido en el 2016 por hackear centros médicos y luego publicar datos confidenciales de los clientes para obligar a las víctimas a pagar por su eliminación.

La infame filtración de una temporada completa de la serie de Netflix 'Orange is the New Black' se realizó para demostrarle a esa compañía que los tienen bajo la mira. Hasta ahora The Dark Overlord ha robado datos de más de 50 empresas.

