Moscú acusa a la OTAN de negarse a restablecer contactos militares normales con Rusia

El alto diplomático ruso afirmó a la prensa que Moscú aboga por que el Consejo Rusia-OTAN "sirva para un diálogo sincero" y permita solucionar los asuntos de interés mutuo, como establecer "medidas para prevenir incidentes peligrosos, medidas de distensión, y evitar malentendido de intenciones".

Infografía: La OTAN: historia de una expansión

Según Grushkó, Rusia está dispuesta a dialogar sobre estas cuestiones y "formuló propuestas concretas que permitirían mejorar la situación militar en Europa".

"Sin embargo, por desgracia la OTAN no solo no está dispuesta para una discusión concreta sobre nuestras ideas, sino que no cumple con su tarea principal: restablecer los contactos de trabajo normales en el ámbito militar", dijo.

A la pregunta de si está previsto convocar en los próximos tiempos una nueva sesión del Consejo Rusia-OTAN, el vicecanciller apuntó que "si se consigue acordar una agenda que corresponda a estas cuestiones (sobre las relaciones entre Moscú y la Alianza Atlántica), no se descarta celebrar una reunión".

El 3 de octubre pasado una fuente en la Alianza Atlántica comunicó que el bloque militar quisiera celebrar una nueva reunión del Consejo Rusia-OTAN a nivel de embajadores antes de que concluya el año y las conversaciones al respecto ya están en marcha.

En total, el Consejo se reunió en siete ocasiones: tres veces en 2016, tres en 2017 y hasta la fecha solo una vez en 2018, el pasado 31 de mayo.