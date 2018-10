China asegura que promoverá enérgicamente la colaboración militar con Rusia

"La colaboración entre Rusia y China es totalmente legítima y equitativa y se ajusta a los intereses de Rusia y China, y también desempeña una función positiva para garantizar la paz y la estabilidad en la región; de esto no cabe duda y nadie puede interferir en esta cooperación", dijo Zhang en una sesión informativa sobre la participación del primer ministro chino, Li Keqiang, en la próxima reunión de los jefes de gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tayikistán.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation