El capitán de un Boeing 787 explica qué debes hacer en un avión a punto de estrellarse

La tripulación lo repite hasta la saciedad antes de despegar, pero probablemente no seamos capaces de localizar ni la salida de emergencia más cercana en un avión. El portal Quora publica las recomendaciones a seguir, según el capitán de un Boeing 787, para salir ileso de un accidente de avión y vivir para contarlo.

"Sácate de los bolsillos todo lo que lleves que sea afilado. Aflójate el cinturón y, si llevas corbata o bufanda, quítatela. Quítate también los zapatos si llevas tacones y también las gafas antes del impacto para que no salten por los aires y puedas encontrar la salida después", explica Dave Inch.

Añade que es recomendable saber cuál es la salida de emergencia más cercana y tener preparada una segunda opción "porque algunas no se pueden usar en caso de amerizaje". Tampoco está de más contar el número exacto de filas que separan tu asiento de la salida de emergencia para luego seguirlas con las manos por si la cabina se llena de humo y no puedes ver nada.

"Quédate en tu asiento hasta que recibas instrucciones. No abras la puerta o la ventana de emergencia si no has recibido instrucciones de un miembro de la tripulación. Ten a mano una prenda de ropa (preferiblemente húmeda) para que te ayude a respirar si hay humo. Si durante la evacuación hay humo, quédate tan pegado al suelo como sea posible".

Inch hace énfasis en seguir en todo momento las órdenes de la tripulación y en no aprovechar la ocasión para grabar un vídeo sobre lo que está pasando con el teléfono móvil. "ESCUCHA y PRESTA ATENCIÓN", escribe el capitán del Boeing 787.

"Si sobrevives y encima tienes un vídeo, será estupendo. Si mueres porque te interesaba más grabar un vídeo que prestar atención, ya no es tan estupendo".

El piloto repite algo que las azafatas están cansadas de decir: que el chaleco salvavidas, en caso de amerizaje, no se debe inflar dentro del avión. Y es que, si lo haces, el propio chaleco te puede impedir salir por la ventana de emergencia. "Si te llega a pasar, sácatelo para lograr salir, porque podrás nadar y agarrarte a alguien. Un chaleco soporta fácilmente a dos personas", añade.

Y es que si bien es cierto que la probabilidad de sufrir un accidente en las alturas es de una entre 11 millones, también lo era para quienes tuvieron la mala suerte de subirse a los aviones que no acabaron su recorrido. Por eso no está de más saber qué trucos funcionan en caso de que te toque a ti.

