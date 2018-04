La OSCE entrega a Rusia plan de disminución del riesgo de incidentes militares

Señaló que es un plan de siete puntos y que el objetivo principal de la reunión consistió en intentar convencer a Shoigú de participar en el "diálogo estructurado" de la OSCE sobre asuntos político-militares.

© Sputnik/ Maxim Blinov La OSCE urge a Europa a cooperar con Rusia en materia política y militar

"Me sentí muy esperanzado por la reacción de Shoigú, me dijo que estudiará mis propuestas y dará respuesta, espero que sea positiva y que la parte rusa acepte participar en el diálogo, pues no se trata simplemente de reunirnos y debatir problemas acumulados sino en dar pasos concretos", refirió.

Según Greminger, el documento traza medidas concretas de disminución del riesgo de incidentes militares, estipula "reafirmar e incluso revisar los acuerdos vigentes sobre el fortalecimiento de la confianza y la seguridad, en primer lugar el Documento de Viena (de 2011, Sobre medidas destinadas a fomentar la confianza y la seguridad).

Lea también: La OSCE: la tensión entre Rusia y los países occidentales se reducirá solo mediante el diálogo