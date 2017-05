Regulación para mensajes instantáneos: "en Occidente se hace de una manera más sutil, pero más triste"

Esta ley prevé la identificación obligatoria de los usuarios de los servicios de mensajes instantáneos, como WhatsApp, Viber o Telegram.

Se propone autentificar al usuario mediante su número de abonado. Esto requiere un contrato de identificación con el proveedor de servicios de mensajería instantánea.

Los parlamentarios también proponen introducir la oportunidad de proporcionar la distribución de las comunicaciones electrónicas por parte de las autoridades. El proyecto de ley prevé la posibilidad de limitar al usuario el acceso a los servicios de mensajería en función de la decisión de un órgano ejecutivo federal autorizado.

A juicio del experto en seguridad informática Alexandr Vlásov, la nueva ley no va a traer molestias a los usuarios, solamente obligará a compartir la información que poseen los sistemas de mensajería con las fuerzas del orden rusas en casos necesarios.

"Mi opinión es que cualquier regulación es mejor que nada. Sí, la ley puede ser imperfecta, pero una norma se puede ajustar, cambiar y mejorar", expresó Vlásov a Sputnik. "Por otra parte, el vacío legal crea una zona gris en la que se sienten bien los infractores. En mi opinión, una regulación es necesaria. Otra cuestión es cómo efectuarla", añadió.

Por otro lado, el presidente del Consorcio Inforus, otro experto en el campo de la seguridad informática, Andréi Masalóvich, no está de acuerdo.

"No me gusta la idea: según mi experiencia de muchos años, la represión de la libertad no aumenta la eficiencia de los servicios de seguridad. Ya somos identificados por nuestros dispositivos, es decir, el punto de entrada en la red identifica a cada persona casi 100%", dice Masalóvich a Sputnik.

Comparando la situación en Rusia con la de Occidente, destaca que allí se realiza de una manera más sutil, pero de hecho, más triste. "El anonimato no existe: se sabe todo lo que hay que saber sobre uno. Solo que se hace de una manera más profesional, mediante procesamiento de datos analíticos, es decir, para el usuario permanece invisible", explica.

Respecto a las perspectivas de los servicios de mensajes instantáneos en Rusia, se muestra bastante negativo, ya que Rusia no es "el trozo más grande ni más sabroso del mercado", por lo que en caso de la aparición de restricciones y otras exigencias excesivas, las compañías como WhatsApp o Viber podrían simplemente abandonar el mercado ruso.

